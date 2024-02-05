Гастроли Артура Назиуллина с Kazakhquartet по России: два концерта пройдут в Татарстане

Фото предоставлено Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Башкортостан (ГАСО РБ)

Квартет превращается в квинтет

Kazakhquartet составляют виолончелист Ернар Мынтаев, он же художественный руководитель коллектива и заслуженный деятель Республики Казахстан, а также визитная карточка квартета и его первая скрипка – Айдар Токталиев, вторая скрипка коллектива – Алексей Лебедев и альт Бекзат Сайлаубайулы. Квартет оттачивал свое мастерство, участвуя в самых известных международных образовательных программах, в том числе в Школе музыки королевы Софии (Мадрид, Испания) и в Академии музыки (Базель, Швейцария).

Артур Назиуллин — один из самых востребованных кларнетистов России, народный артист Республики Башкортостан, лауреат Госпремии имени Салавата Юлаева. А также генеральный директор Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан. С ним журналист информагентства и поговорила о предстоящих концертах в Казани и Нижнекамске.

– Артур, расскажите, первое ли это сотрудничество для вас с Kazakhquartet. Как вы нашли друг друга, чтобы играть концерты вместе?

– Наши концерты в Казани и Нижнекамске – часть тура, который появился благодаря нашей с Kazakhquartet большой творческой дружбе. Ребята – один из самых блистательных струнных квартетов на всем пространстве СНГ. Я считаю большой радостью, что они смогли приехать в Россию и мы этот тур реализуем. У нас будет шесть концертов в четырех регионах. Помимо Казани и Нижнекамска концерты будут в Ижевске, Перми и два концерта в Уфе: один – камерный вечер Kazakhquartet с моим участием, как и в Казани, а второй – концерт казахского квартета уже с Госоркестром Башкортостана. Организуем этот совместный тур именно мы – Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан (ГАСО РБ).

Kazakhquartet существует около 30 лет, и мы много лет дружим. Я и квартет несколько лет подряд проводили большие гастрольные туры в Казахстане по главным концертным площадкам. Естественно, мы рады дружить и на территории России. И в этом году продолжается важная межгосударственная история гуманитарного и культурного сотрудничества, ведь сейчас Казахстан – одно из приоритетных внешнеполитических направлений России.

В Москве Kazakhquartet выступал не единожды. Они выигрывали многочисленные конкурсы, в том числе конкурс Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, который тоже проводится в Москве. Но с таким туром по городам и регионам и совместно со мной как с кларнетистом квартет даст серию концертов впервые.

Подчеркну еще, что концерты нашего тура состоятся в преддверии большого форума «Россия – Казахстан», который совсем скоро пройдет в Уфе. Так что мы еще до его начала представим на значимых концертных площадках России главный струнный квартет Казахстана.

Фото предоставлено ГАСО РБ

Шедевральная классика

– Что привезете, какая программа?

– Привозим абсолютные шедевры камерной музыки. Исполним знаменитый квинтет Иоганнеса Брамса для кларнета и струнного квартета. Это одна из жемчужин всех произведений великого немецкого композитора. Привозим знаменитый квинтет для кларнета и струнного квартета Вольфганга Амадея Моцарта – тоже одну из жемчужин классической музыки, которая встречается повсеместно. Выдержки из этого произведения используют, в том числе, в современном творчестве, даже в кинематографе. Музыка просто шедевральная. Уже без меня струнный квартет Kazakhquartet сыграет струнный квартет Людвига ван Бетховена №1. Такая программа будет в Казани и в Нижнекамске.

– В других городах тура будет что-то другое?

– В других городах просто будет меняться внутреннее наполнение. Где-то я буду играть только квинтет Моцарта, а струнники сыграют чуть больше и добавят казахские произведения. В Казань и в Нижнекамск мы везем для нашего дорогого татарского слушателя самые элитные произведения, созданные именно для такого состава. Есть огромное количество произведений классической музыки, но для такого состава именно эти – самые изюминки.

– Вы назвали произведения, а тему проекта как бы вы обозначили?

– Я бы назвал этот проект мостом дружбы. На мой субъективный взгляд, только классическая музыка может быть первым мостом, который соединяет страны между собой, только язык музыки понятен в любой точке нашей планеты. Ввиду всех обстоятельств, которые сейчас нас окружают, очевидно, чем мы будем ближе друг к другу, тем более с нашими стратегическими партнерами и друзьями, такими как Республика Казахстан. И именно языком музыки в том числе мы можем развивать партнерство. Это замечательно, что мы ездим друг к другу с гастролями и концертами. В том числе обмениваемся даже музыкантами в рабочем порядке – у нас в коллективе работают коллеги из Казахстана. И, конечно, музыканты из России работают также в Казахстане на постоянной основе. Язык музыки, который понятен всем людям планеты, объединяет наши страны.

Фото предоставлено ГАСО РБ

Музыкальные узы Башкортостан – Татарстан

– Музыканты, приезжающие в Татарстан с гастролями, чаще едут в Набережные Челны, чем в Нижнекамск. Как ваш выбор пал на этот город?

– С 2021 года мы традиционно приезжаем в Татарстан с гастролями – в феврале и в апреле. В этом году в феврале мы организуем мой тур с Госквартетом Казахстана, а весной уже вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Башкортостан приедем и в Казань, и в Набережные Челны, и в Нижнекамск. Случается, что и в Альметьевск приезжаем.

В данном случае это зависит от загруженности площадок. В феврале на те даты, которые были удобны именно нам, прекрасный органный зал в Набережных Челнах был забронирован другим мероприятием. Но зато замечательный зал Нижнекамского музыкального колледжа имени Салиха Сайдашева был свободен, поэтому мы поедем к нашим друзьям в Нижнекамск. Мы знаем, что в учреждении прошла реконструкция, и мы в предвкушении того, что зал сделали еще лучше.

В феврале казанский концерт с Kazakhquartet пройдет в Большом концертном зале имени Сайдашева. Я считаю, что это один из лучших залов в нашей стране. И прекрасно, что его руководитель Инга Новикова так чутко и трепетно относится к нашей творческой дружбе. Мы это очень ценим.

– Вы говорите, что гастролируете в Татарстане с 2021 года. А из Татарстана коллективы к вам в Уфу приезжают?

– Конечно. В преддверии Нового года в Уфу приезжал блистательный камерный оркестр La Primavera под управлением маэстро Рустема Абязова, моего большого друга, с которым я не раз выступал, в том числе и в Казани. Конечно, замечательно, когда республики дружат в культурном плане. Я знаю, что наши министры культуры находятся в очень доверительных профессиональных отношениях. Мое же личное отношение к Казани несколько предвзятое, потому что я недолго, но проучился в казанской центральной музыкальной школе. Это было очень трепетное время моей жизни. И для меня эти детские скрепы с городом очень ценны и дороги.

Фото предоставлено ГАСО РБ

Казань – точка отсчета гастрольных туров

– Сколько же времени вы прожили в Казани?

– Я проучился всего лишь полтора года перед моим отъездом в Москву. Тогда, двадцать три года назад, мне было двенадцать. И с того момента сложилась моя дружба с республикой. Когда меня пригласили на работу в родной для меня Башкортостан из Москвы, я, конечно, решил, что Госоркестр Башкортостана, который я возглавил, будет выступать в прекрасных концертных залах Татарстана.

В Казани у нас сложилась традиция творческого «рукопожатия» с концертным залом имени Сайдашева. В момент, когда мы заходим в этот зал с таким потрясающим органом, именно как музыканты осознаем, что приехали в город Казань. Начинается отсчет гастрольного тура, потому что и в феврале, и в апреле мы начинаем с Казани, заканчиваем в Уфе.

– Сколько у вас занимает дорога? На чем перемещаетесь? И есть ли особенности для перевозки каких-то из музыкальных инструментов?

– Перемещаемся автотранспортом, в пути где-то семь часов. Любые музыкальные инструменты – это, во-первых, особо ценное, многомиллионное имущество. Тем более что у Госквартета Казахстана особые инструменты из госколлекции, которые были переданы им в свое время Правительством Республики Казахстан. Это весьма дорогостоящие музыкальные инструменты, в том числе и итальянские, XVIII века. Музыканты квартета прилетают из Казахстана самолетом, как и их инструменты. И, например, на виолончель обязательно покупают отдельное место в салоне.

В футлярах музыкальных инструментов есть обычные температурные датчики, которые поддерживают баланс температуры. Ну а более того и не требуется. Все инструменты как-то прожили до наших дней, хотя некоторые из них возрастом около трех сотен лет. Жили же они как-то до того, как появились футляры с терморегуляцией.

Струнные инструменты ценны именно своей старинностью. А если говорить о духовых инструментах (например, о кларнете, на котором я играю), то здесь важна их новизна. Такие инструменты еще развиваются, для них придумывают новые примочки и т.д. Струнные же инструменты — давным-давно устоявшаяся традиция, со времен еще таких мастеров, как Николо Амати, Джузеппе Гварнери и Антонио Страдивари. И там ничего не меняется. Все струнники, конечно, мечтают найти, купить или получить в дар, в аренду, неважно как, именно старинный инструмент. Там особое свойство лака, там… Вообще это большая долгая история.

Фото предоставлено ГАСО РБ

«Аплодируют между частями – значит, в зале новая публика»

– Кто чаще всего приходит на ваши концерты? Появились ли у вас свои поклонники в Татарстане?

– Мы ведем очень открытую социальную политику нашего учреждения, так что у нас сформировался пул друзей из Татарстана. Это пока, конечно, не армия поклонников, но все-таки большая база людей, которые посещают наши концерты, пишут нам. А мы радуемся нашим традиционным слушателям и также очень рады новым. А присутствие новых можно легко понять по аплодисментам между частями. И мы не обижаемся на этот момент, потому что понимаем, что вот пришла новая публика, которая, очевидно, пришла благодаря прекрасной игре коллектива, который влюбляет в себя, в музыку новых слушателей. Так что мы всегда рады новым слушателям, даже если они не знают сложившейся традиции прослушивания классической музыки. Ничего страшного – со временем они и в этом разберутся!

В Уфе публика у Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан очень помолодела. У нас сейчас стало модно и престижно пойти в главный Концертный зал республики и послушать симфоническую музыку. Мы видим огромное количество молодежи. Но мы и ведем широкую деятельность по освещению мероприятий в молодежной среде: социальные сети, прямые трансляции и открытые репетиции, ведь никто из зрителей не видит, что происходит до концерта. Возможность заглянуть в закулисье привлекает большое количество молодых людей, которые, я уверен, для себя только-только открывают, что такое музыка, как важна классическая музыка и почему она бессмертна. Ведь мы по сей день исполняем произведения 300-400-летней давности, и я уверен, что и через тысячу лет они будут исполняться, потому что есть что-то вечное, а есть что-то сиюминутное.

И еще о тех, кто ходит на концерты. Есть такая правдивая статистика, что хуже всех на концерты, если брать образовательные учреждения, ходят музыканты. А вот если не по учебе, а по велению сердца, то публика просто влюбляется в тот или иной коллектив или в того или иного солиста. Настолько, что иногда даже следует за ними по стране. В том числе к нам в Уфу из Татарстана приезжают люди послушать концерт, хотя мы ведем прямые трансляции.

Фото предоставлено ГАСО РБ

– Значит, на ваших концертах невозможно услышать такое предупреждение, что нельзя вести видеозапись концерта?

– Мы как раз разрешаем вести запись на телефон! Но в объявлении перед концертом просим достопочтенную публику максимально убавить яркость телефона, чтобы не мешать сидящим рядом людям. Съемке не препятствуем, поскольку и сами ведем прямую трансляцию, которую может посмотреть любой человек.

– До встречи на концерте!