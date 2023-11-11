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Новости Татарстана и Казани
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Казань опять вошла в топ-5 городов для путешествий с детьми
Столица Татарстана вошла в топ-5 городов, которые выбирают жители России для путешествий с детьми в ноябре. Об этом свидетельствуют данные сервиса для организации путешествий OneTwoTrip, передает РИА Новости.
На лидера — Москву пришлось 20% отельных бронирований для путешествий с детьми. На втором месте оказался город-курорт Сочи с 16% таких бронирований, а на третьем — Санкт-Петербург с 12,5%.
Казань разместилась на четвертой позиции, опередив ставший пятым Екатеринбург. В десятку популярных направлений внутри страны также вошли Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград и Тюмень.
Самым востребованным зарубежным направлением оказался Стамбул, куда направляются 12% семей с детьми. Минск выбирают 7% отдыхающих, Дубай — 6%. Среди таких туристов также популярны Бангкок, Паттайя, Баку, Синграпур, Абу-Даби, Варадеро и Тбилиси.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в пятерку городов, популярных для путешествий с детьми по версии сервиса ТВИЛ.РУ.
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