Казань опять вошла в топ-5 городов для путешествий с детьми

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Столица Татарстана вошла в топ-5 городов, которые выбирают жители России для путешествий с детьми в ноябре. Об этом свидетельствуют данные сервиса для организации путешествий OneTwoTrip, передает РИА Новости.

На лидера — Москву пришлось 20% отельных бронирований для путешествий с детьми. На втором месте оказался город-курорт Сочи с 16% таких бронирований, а на третьем — Санкт-Петербург с 12,5%.

Казань разместилась на четвертой позиции, опередив ставший пятым Екатеринбург. В десятку популярных направлений внутри страны также вошли Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград и Тюмень.

Самым востребованным зарубежным направлением оказался Стамбул, куда направляются 12% семей с детьми. Минск выбирают 7% отдыхающих, Дубай — 6%. Среди таких туристов также популярны Бангкок, Паттайя, Баку, Синграпур, Абу-Даби, Варадеро и Тбилиси.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань вошла в пятерку городов, популярных для путешествий с детьми по версии сервиса ТВИЛ.РУ.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден глава государства.