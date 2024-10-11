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Новости Татарстана и Казани
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Казань оказалась в пятерке городов для путешествий компаниями
Казань заняла четвертое место в рейтинге городов для поездок большими компаниями. Такие данные приводит сервис OneTwoTrip.
Возглавил рейтинг Санкт-Петербург, на него приходится 14,2% бронирований жилья компаниями от пяти человек. На второй строчке оказалась Москва – 13,7%. Тройку замкнул Сочи – 8,7%.
Среди зарубежных направлений особой популярностью для путешествий компаниями пользуются Стамбул, Дубай и Тбилиси.
Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ-5 направлений для отдыха в ноябрьские праздники.
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