Казань оказалась в пятерке городов для путешествий компаниями

Казань заняла четвертое место в рейтинге городов для поездок большими компаниями. Такие данные приводит сервис OneTwoTrip.

Возглавил рейтинг Санкт-Петербург, на него приходится 14,2% бронирований жилья компаниями от пяти человек. На второй строчке оказалась Москва – 13,7%. Тройку замкнул Сочи – 8,7%.

Среди зарубежных направлений особой популярностью для путешествий компаниями пользуются Стамбул, Дубай и Тбилиси.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ-5 направлений для отдыха в ноябрьские праздники.