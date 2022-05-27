«Казань — настоящий хоккейный город»: Коваленко прокомментировал свой уход из «Ак Барса»

Бывший форвард «Ак Барса» Николай Коваленко прокомментировал переход из казанского клуба в нижегородское «Торпедо». По словам 22-летнего хоккеиста Казань является настоящим хоккейным городом.

«Убедился, что в Казани — идеальная хоккейная организация. Благодаря административной части игрокам созданы все условия. Хотел бы поблагодарить тренерский штаб и руководство "Ак Барса" за доверие. Отдельное спасибо — партнерам, в частности Дмитрию Кагарлицкому и Кириллу Панюкову, за помощь в адаптации и поддержку. Теперь знаю, что Казань — настоящий хоккейный город», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Кроме того, форвард поделился своими эмоциями об итогах прошлого сезона.

«К сожалению, травма в матче с московским "Динамо" разделила его на две части. В первой постарался по максимуму помочь команде, получал хорошее игровое время, выходил на лед в большинстве с отличными партнерами. Наверное, для молодого хоккеиста 14 очков в 29 матчах - неплохой результат, но решать тренерам и специалистам.

Ближе к плей-офф восстановился, но уже по ходу самых ответственных матчей пришлось набирать игровую форму. Хотелось бы больше помочь "Ак Барсу" в плей-офф, все-таки Казань всегда нацеливается именно на Кубок Гагарина. Есть огорчение из-за концовки сезона», — заявил Коваленко.

Напомним, в минувшем сезоне Коваленко принял участие в 35 встречах Континентальной хоккейной лиги за «Ак Барс», в которых забросил 6 шайб и отдал 9 результативную передачу, суммарно набрав 15 очков.

Ранее стало известно, что помимо Коваленко «Ак Барс» также покинул второй бомбардир команды сезона 2021/22 американец Стивен Кэмпфер.