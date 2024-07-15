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Казань направила в Лисичанск и Рубежное 1,5 тыс. тонн гуманитарной помощи
Предприятия, бизнес и неравнодушные жители столицы Татарстана под эгидой фонда «Добрая Казань» за полтора года отправили в Лисичанск и Рубежное 1,5 тыс. тонн гуманитарной помощи на сумму 500 млн рублей. Об этом сообщил руководитель аппарата исполкома города Булат Алеев во время телемарафона «Вступай в армию Победы».
«Есть фонд “Добрая Казань”, которая объединяет всех, кто желает помочь. Не было такого, чтобы кто-то отказал. Это большая работа, на которую откликнулись все горожане. Работа поставлена на системный уровень», – рассказал спикер.
Он добавил, что по линии мэрии Казани за полтора года было выполнено более 50 отправок гуманитарной помощи на сумму свыше 60 млн рублей.
«В октябре прошлого года было принято решение о том, что из бюджета Казани будет выплачиваться 200 тыс. рублей заключившим контракт на военную службу. Буквально на прошлой неделе мэром Ильсуром Метшиным принято решение увеличить эту сумму до 300 тыс. рублей. И сейчас все, кто заключил контракт в Казани, гарантированно получают 1,5 млн рублей подъемных выплат», – заключил Алеев.
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