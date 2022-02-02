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Ру Тат
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Путешествия и туризм
2 февраля 2022  13:29
Арсений Каримов

Казань может стать центром гастрономической ассоциации древних городов мира

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Казань хотят использовать в качестве площадки для создания ассоциации древнейших городов мира в сфере гастрономии. Об этом сообщила журналистам директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова.

«Чтобы определить международный вектор развития в сфере гастрономии, мы планируем создать ассоциацию древнейших городов мира в кулинарии и сделать штаб-квартиру именно в Казани», — рассказала спикер.

По словам Шарафутдиновой, подобный шаг укрепит статус Казани как гастрономический столицы России.

Кроме того, в Казани собираются в 2023 году организовать гастрономический фестиваль древних городов мира, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

#ассоциация рестораторов и отельеров #гастрономический туризм
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