Казань может стать центром гастрономической ассоциации древних городов мира

Казань хотят использовать в качестве площадки для создания ассоциации древнейших городов мира в сфере гастрономии. Об этом сообщила журналистам директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова.

«Чтобы определить международный вектор развития в сфере гастрономии, мы планируем создать ассоциацию древнейших городов мира в кулинарии и сделать штаб-квартиру именно в Казани», — рассказала спикер.

По словам Шарафутдиновой, подобный шаг укрепит статус Казани как гастрономический столицы России.

Кроме того, в Казани собираются в 2023 году организовать гастрономический фестиваль древних городов мира, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».