В 2023 году в Казани может пройти гастрономический фестиваль древних городов всего мира

В Казани в сентябре 2023 года хотят организовать гастрономический фестиваль тысячелетних городов со всего мира. Об этом сообщила директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани Галина Шарафутдинова.

«Для того чтобы можно было полноценно считать Казань гастрономической столицей России, городу нужно стать известным на международной арене. Так как Казань — тысячелетний город, мы хотим провести гастрономический фестиваль таких же древних городов со всего мира», — сказала Шарафутдинова.

По ее словам, уже создана дорожная карта такого фестиваля, его проведение запланировано на сентябрь 2023 года. Сейчас идет поиск спонсоров и партнеров для мероприятия.

Так, в личной беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» Шарафутдинова пояснила, что предварительная договоренность достигнута с рестораторами трех древних городов, причем не из стран постсоветского пространства, а из дальнего зарубежья.

«Если даже 10 стран откликнутся и приедут к нам, это будет невероятно, потому что в мире такого не делал еще никто», — заключила собеседник.