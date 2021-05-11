Казань может лишиться федеральных денег для парков из-за низкой явки на голосовании

Столица Татарстана может остаться без части средств, выделенных из федерального бюджета на благоустройство общественных пространств республики. Причиной этому может послужить низкая явка на всероссийском онлайн-голосовании нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

«В случае недостижения показателя сократят объем федерального финансирования», — сказал Куляжев.

На сегодняшний день в онлайн-опросе приняли участие 32 тыс. татарстанцев. Виной такого низкого показателя является недоработка со стороны властей, отметил глава исполкома Казани Рустем Гафаров. По его мнению, жители могли воспринять голосование как формальность, но на самом деле это инструмент, с помощью которого можно получить федеральные средства на реализацию проектов по облагораживанию парков и скверов республики.

Ранее в Татарстане стартовало голосование за выбор общественных пространств для благоустройства. Проголосовать за объекты можно до 30 мая 2021 года, но только один раз.