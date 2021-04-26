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Ру Тат
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26 апреля 2021  15:35

В Татарстане стартовало голосование за топ-200 дворов для благоустройства в 2022 году

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В Татарстане дан старт голосованию за объекты — дворы и общественные пространства, — которые будут благоустроены в 2022 году. Отдать свой голос жители республики могут на портале госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ». 
Реконструкция дворов будет проводиться по республиканской программе «Наш двор». Помимо них, на портале и в приложении будут определяться приоритеты развития прибрежных зон в рамках Стратегии развития реки Казанки.
Общественные пространства в районах РТ, ставшие лидерами голосования, будут благоустроены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». При выборе же дворов для ремонта определяющую роль сыграет активность жителей и число проживающих в прилегающих многоквартирных домах.
Проголосовать за объекты для благоустройства можно до 30 мая 2021 года. Принять участие в голосовании можно только один раз.
Информировать жителей о голосовании будут 200 волонтеров. Они будут работать в МФЦ в Казани, Набережных Челнах, а также в Нижнекамском, Альметьевском, Бугульминском, Чистопольском, Елабужском, Зеленодольском и Лениногорском районах.

Благоустройство наш двор стратегия развития казанки
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