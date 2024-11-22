Казань испытывает дефицит в 220 водителях и дорожных рабочих

Столице Татарстана не хватает около 150 водителей и 70 дорожных рабочих. Об этом на заседании Казгордумы сообщил руководитель аппарата городского исполкома Булат Алаев.

По информации докладчика, из-за нехватки кадров специалисты вынуждены работать в полторы смены.

«В ряде сфер городского хозяйства людей категорически не хватает, есть предприятия с высоким средним возрастом, и это точный сигнал, что завтра они тоже столкнутся с проблемами закрытия вакансий. Сейчас мы также занимаемся подбором водителей и дорожных рабочих, сопровождая процесс информационной компанией и программой адресной поддержки сотрудников и используя все инструменты», — сообщил Алаев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 79% татарстанцев думают об увольнении.