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«Частая смена работы стала новым трендом»: 79% татарстанцев думают об увольнении
79% работников в Татарстане думают об увольнении. Частая смена работы стала новым трендом в республике. Об этом на XXXIV сессии Казгордумы сообщила директор казанского филиала HeadHunter Альбина Султанова.
По ее словам, есть три причины такого явления: низкий уровень дохода, неэкологичная управленческая среда и некомфортные условия труда.
«Если мы с вами приходим в наши команды, то понимаем, что 2-3 человека совершенно точно думают об увольнении», — сказала докладчица.
При этом в среднем вакансию в Татарстане закрывают в течение 1-6 месяцев, добавила Султанова.
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