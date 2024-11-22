«Частая смена работы стала новым трендом»: 79% татарстанцев думают об увольнении

79% работников в Татарстане думают об увольнении. Частая смена работы стала новым трендом в республике. Об этом на XXXIV сессии Казгордумы сообщила директор казанского филиала HeadHunter Альбина Султанова.

По ее словам, есть три причины такого явления: низкий уровень дохода, неэкологичная управленческая среда и некомфортные условия труда.

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«Если мы с вами приходим в наши команды, то понимаем, что 2-3 человека совершенно точно думают об увольнении», — сказала докладчица.

При этом в среднем вакансию в Татарстане закрывают в течение 1-6 месяцев, добавила Султанова.