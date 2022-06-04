Казань и Нижний Новгород могут связать рейсами на судах «Валдай 45Р»

Рейсы с использованием судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» в перспективе могут связать Нижний Новгород и Казань. Об этом заявил курирующий Приволжский федеральный округ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на открытии нового маршрута Нижний Новгород — Козьмодемьянск (Марий Эл) на этих судах, сообщает пресс-служба Правительства России.

Вице-премьер отметил, что ранее на «Валдаях» из Нижнего Новогорода можно добраться до Юрьевца в Ивановской области и до Чебоксар в Чувашии. Теперь же запущен еще один, третий маршрут.

По мнению Чернышенко, суда на подводных крыльях — это не просто водный транспорт, а «один из символов научной и технической мощи России». К тому же они пользуются большой популярностью у туристов. В прошлом году «Валдаи» перевезли около 40 тыс. человек, в этом году число их пассажиров должно превысить 90 тыс.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что между Казанью и Чебоксарами возобновилось сообщение по Волге с использованием «Валдаев».

Судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» способно разгоняться до 65 км/ч, имеет дальность плавания до 400 километров и вмещает 45 пассажиров и двух членов экипажа. Оно предназначено для обслуживания длинных маршрутов на полноводных реках.