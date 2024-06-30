Казань и Иркутск договорились о сотрудничестве в сфере туризма

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Казань и Иркутск подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом сообщает в своем Telegram-канале директор Комитета по развитию туризма столицы Татарстана Дарья Санникова.

«Это открывает множество возможностей для развития туристического потенциала между нашими городами», — подчеркнула казанская чиновница. И добавила: «Продолжаем развивать наши партнерские и дружественные отношения».

Подписи под документом поставили Дарья Санникова и председатель Комитета по экономике и стратегическому планированию сибирского города Татьяна Макарычева. Города намерены обмениваться опытом в сфере гостеприимства, отмечает пресс-служба мэрии Иркутска.

Сама церемония заключения соглашения прошла в рамках празднования Сабантуя. Программа события включала национальные игры, дегустацию блюд татарской кухни, спортивные соревнования и фестиваль творческих коллективов, перечислила Санникова.

Фото: admirk.ru

Праздник плуга был организован на площади у памятника Александру III. Поздравить собравшихся пришли депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен, начальник Управления губернатора и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова, мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель городской Думы Евгений Стекачев и муфтий самостоятельного Духовного управления мусульман региона Фарит Мингалеев.

Татарстан же помимо Дарьи Санниковой в Иркутске представляли глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов, секретарь Казанской городской Думы Альбина Рафикова и начальник Управления культуры столицы РТ Азат Абзалов.

Ранее Казань подписала с Москвой и Санкт-Петербургом договор о сотрудничестве в сфере туризма. В 2023 году столицу Татарстана посетили около 4 млн человек, что на 11% больше, чем за год до этого.

Президент РФ Владимир Путин прежде указывал на особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть», — уверен он.