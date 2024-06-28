Предприниматели Татарстана могут получить субсидии на развитие туризма

Предприниматели Татарстана могут получить поддержку своих проектов в сфере туризма, приняв участие в конкурсе по единой субсидии. Об этом сообщил председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это субсидия для предпринимателей на развитие их туристических проектов. И в этом году мы будем проводить конкурс на предоставление субсидий: на развитие туристической инфраструктуры и проведение событийных мероприятий», — пояснил чиновник.

Глава госкомитета отметил, что субсидии на развитие туристической инфраструктуры предназначены для проектов четырех типов: приобретения туристического оборудования, создания доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, создания кемпингов и организации причальной инфраструктуры.

Всего на эти цели направят 105 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов, а размер одной субсидии будет достигать до 3 млн рублей. При этом софинансирование со стороны предпринимателя должно составлять не менее 50% от полученной поддержки.

Второе крупное направление — продвижение событийных мероприятий. На него из бюджетов России и Татарстана направят свыше 62 млн рублей, а максимальная сумма возможной субсидии составит 30 млн рублей.

Как уточнил Иванов, для получения такой поддержки необходимо выполнить несколько условий. Мероприятие должно быть культурно-зрелищным, гастрономическим или спортивным, но в последнем случае исключительно на любительском уровне. Кроме того, вход должен быть бесплатным, однако предприниматель может сделать 30% от общего числа мест платными. И последний критерий — количество гостей должно превышать 10 тыс. человек.

Софинансирование со стороны предпринимателя должно составлять не менее 30% от полученной поддержки. Таким образом, если предприниматель получил субсидию в 30 млн рублей, то как минимум 9 млн рублей он должен добавить из собственных источников.

Конкурс на получение субсидий стартует 4 июля этого года, заявки будут приниматься в течение 30 дней. По словам спикера, для подачи заявки необходимо иметь электронную подпись и отсутствие налоговых задолженностей. В связи с этим он призвал желающих принять участие заранее позаботиться об этих моментах.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как и другие нацпроекты, он был инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным.