Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казань и еще три муниципалитета РТ стали победителями конкурса муниципальных практик
Столица Татарстана и еще три муниципалитета республики стали победителями всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Итоги конкурса были подведены на совещании Премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.
«В этом году из 78 регионов было подано более 1300 заявок муниципальных образований. Это почти на 10% больше, чем в прошлом году. И это самый большой результат за все время проведения конкурса. 50 призовых мест распределены <…> среди 49 муниципальных образований 33 регионов», — отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По словам заместителя министра экономического развития страны Дмитрия Вахрукова, по четыре победы увезут с собой муниципалитеты из Башкортостана и Татарстана, по две —Чечня и Самарская область.
«Больше всего заявок было от Краснодарского и Красноярского краёв, Татарстана, Чечни, Удмуртии, Волгоградской и Ульяновской областей. Средства будут доведены до муниципалитетов до конца года, чтобы они могли направить их на свое развитие», — уточнил чиновник.
В частности, Казань заняла третье место и выиграла 25,5 млн рублей в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», отмечает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
В свою очередь Татарско-Челнинское сельское поселение Менделеевского района РТ заняло второе место в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления» и выиграло 12,75 млн рублей, о чем сообщал «Татар-информ».
Кроме того, Иннополис стал третьим в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)», а Высокогорское сельское поселение оказалось третьим в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»