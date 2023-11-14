Казань и еще три муниципалитета РТ стали победителями конкурса муниципальных практик

Столица Татарстана и еще три муниципалитета республики стали победителями всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Итоги конкурса были подведены на совещании Премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

«В этом году из 78 регионов было подано более 1300 заявок муниципальных образований. Это почти на 10% больше, чем в прошлом году. И это самый большой результат за все время проведения конкурса. 50 призовых мест распределены <…> среди 49 муниципальных образований 33 регионов», — отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По словам заместителя министра экономического развития страны Дмитрия Вахрукова, по четыре победы увезут с собой муниципалитеты из Башкортостана и Татарстана, по две —Чечня и Самарская область.

«Больше всего заявок было от Краснодарского и Красноярского краёв, Татарстана, Чечни, Удмуртии, Волгоградской и Ульяновской областей. Средства будут доведены до муниципалитетов до конца года, чтобы они могли направить их на свое развитие», — уточнил чиновник.

В частности, Казань заняла третье место и выиграла 25,5 млн рублей в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», отмечает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В свою очередь Татарско-Челнинское сельское поселение Менделеевского района РТ заняло второе место в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления» и выиграло 12,75 млн рублей, о чем сообщал «Татар-информ».

Кроме того, Иннополис стал третьим в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)», а Высокогорское сельское поселение оказалось третьим в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».