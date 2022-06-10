Минниханов обсудил с мэром Грозного перспективы сотрудничества

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Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил актуальные вопросы сотрудничества с мэром столицы Чечни — города Грозный Хас-Магомедом Кадыровым. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

На встрече, прошедшей в Казанском Кремле, стороны затронули в том числе «развитие торгово-экономических связей и перспективы совместных проектов».

«Рад был приветствовать моего дорогого брата, Мэра города Грозный Хас-Магомеда Кадырова в Казани! Благодаря таким встречам укрепляется дружба и сотрудничество между братскими татарским и чеченским народами! Рәхим итегез! („Добро пожаловать!“ — в переводе с татарского)» — прокомментировал состоявшуюся беседу в своем Telegram-канале Президент РТ.

Делегация Грозного прибыла в Казань для изучения опыта столицы Татарстана по ряду направлений. Среди них — работа системы ЖКХ, строительство жилья и инфраструктуры, развитие промышленности и экономики.

Ранее, в мае, состоялась рабочая поездка Президента Татарстана в Чеченскую Республику. Тогда был утвержден план мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между регионами.