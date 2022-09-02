Казань и Грозный в сентябре свяжут новые авиарейсы

Татарстанская авиакомпания 17 сентября откроет авиарейсы из Казани в Грозный. Полеты будут выполняться дважды в неделю, сообщает пресс-служба «ЮВТ АЭРО».

Из Казани в столицу Чечни можно будет отправиться по вторникам в 14.00. Самолет прибудет в Грозный в 16.30. Обратный вылет запланирован на 17.20 с посадкой в аэропорту Казани в 19.40.

По субботам рейс из столицы Татарстана назначен на 17.45 с прибытием в Грозный в 20.05. Обратно лайнер вылетит в 20.55 и совершит посадку в Казани в 23.20.

Длительность полета составит более двух часов. Пассажиров будут перевозить на канадских авиалайнерах Bombardier CRJ-200, рассчитанных на 50 человек.

«Уверен, что данный маршрут будет пользоваться популярностью. Две республики связывают дружеские и деловые отношения. Привлекательная цена и возможность прибыть в место назначения без пересадок сделают полет более доступным и привлекательным», — уверен генеральный директор авиаперевозчика Петр Трубаев.

Министр транспорта и связи Чечни Рамзан Черхигов в свою очередь добавил, что татарстанцы смогут посетить самые яркие достопримечательности республики (например, высокогорное озеро Кезеной Ам, средневековые вайнахские крепости и башни), а также полюбоваться современными высотными комплексами и музеями, посетить мечеть «Сердце Чечни».

Рейсы по направлению Казань — Грозный предусмотрены полетной программой и другой российской авиакомпании. Они откроются 4 октября, о чем сообщал «Татар-информ».