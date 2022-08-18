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Ру Тат
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Транспорт
18 августа 2022  13:52

Из Казани в октябре откроются регулярные авиарейсы в Грозный

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Из Казани 4 октября откроются регулярные авиарейсы в Грозный. Полеты будут выполняться два раза в неделю, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Из столицы республики самолеты будут вылетать по вторникам в 9.50 и по субботам в 16.45.

«Длительность перелета составит чуть менее трех часов, – отметили в пресс-службе. – Время в Чеченской Республике совпадает с московским».

Пассажиров будут перевозить на Boeing 737-800, рассчитанных на 189 человек.

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