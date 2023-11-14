Одно из сел Менделеевского района получит 12,7 млн рублей на развитие

Глава Менделеевского района Радмир Беляев поздравил Татарско-Челнинское сельское поселение со вторым местом во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Как сообщил Беляев в своем телеграм-канале, теперь поселку дадут приз – 12,75 млн рублей. Эти средства уйдут на развитие сельского поселения.

«Наше сельское поселение получило серебро в своей категории в номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления". Всего на эту номинацию было подано 297 заявок из 65 регионов», — пишет Беляев.

Он уточнил, что вышеупомянутый поселок получил самую высокую оценку из всех победителей в республике.