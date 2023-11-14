Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Одно из сел Менделеевского района получит 12,7 млн рублей на развитие
Глава Менделеевского района Радмир Беляев поздравил Татарско-Челнинское сельское поселение со вторым местом во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».
Как сообщил Беляев в своем телеграм-канале, теперь поселку дадут приз – 12,75 млн рублей. Эти средства уйдут на развитие сельского поселения.
«Наше сельское поселение получило серебро в своей категории в номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления". Всего на эту номинацию было подано 297 заявок из 65 регионов», — пишет Беляев.
Он уточнил, что вышеупомянутый поселок получил самую высокую оценку из всех победителей в республике.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»