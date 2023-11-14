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Руc Тат
Общество 14 ноября 2023 12:19

Одно из сел Менделеевского района получит 12,7 млн рублей на развитие

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Глава Менделеевского района Радмир Беляев поздравил Татарско-Челнинское сельское поселение со вторым местом во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Как сообщил Беляев в своем телеграм-канале, теперь поселку дадут приз – 12,75 млн рублей. Эти средства уйдут на развитие сельского поселения.

«Наше сельское поселение получило серебро в своей категории в номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления". Всего на эту номинацию было подано 297 заявок из 65 регионов», пишет Беляев.

Он уточнил, что вышеупомянутый поселок получил самую высокую оценку из всех победителей в республике.

#менделеевск #села татарстана #радмир беляев
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