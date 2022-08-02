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Ру Тат
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Путешествия и туризм
2 августа 2022  12:02
Арсений Каримов

В Казани обустроят Старо-Татарскую Слободу благодаря гранту Ростуризма

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В Ростуризме впервые прошел конкурс проектов по обустройству центров городов страны. Всего будет поддержан 31 проект на общую сумму порядка 6 млрд рублей. Среди победителей оказались Казань и Елабуга.

Как пояснили «Татар-информу» в Госкомитете РТ по туризму, в Казани будет благоустроена территория Старо-Татарской Слободы. В частности, будут установлены новые скамейки, урны, обновят оформление туристической навигации, а также организуют новые фотозоны, мультимедийное наполнение территории, подсветку объектов культурного наследия.

«Проект столицы Татарстана занял первое место, набрав самое большое количество баллов. Точная сумма гранта будет оглашена чуть позже, но заявка подавалась с учетом софинансирования с республиканским бюджетом», – заявили в пресс-службе.

Кроме того, в сквере Зайни Султана появится уличный амфитеатр, а на улице Каюма Насыри заменят столбы освещения и барьеры для пешеходной зоны.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казань и Елабуга получат почти 400 млн рублей на развитие туристического центра города.

#госкомитет рт по туризму #старо-татарская слобода
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