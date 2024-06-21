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Казань и Циндао подписали меморандум о побратимстве
Казань и Циндао (КНР) стали городами-побратимами. Меморандум о намерении был подписан на Международном форуме городов стран БРИКС+, сообщили в мэрии.
Со стороны столицы Татарстана документ подписан заместителем главы муниципального образования Евгенией Лодвиговой, Циндао же представлен заместителем мэра Сун Минцзе.
Лодвигова заявила, что в рамках форума в Казани ожидаются исторические события, в том числе учредительное собрание Ассоциации городов стран БРИКС+ и подписание ряда соглашений. Это позволит открыть новые перспективы для развития городов и вывести отношения и сотрудничество между ними на новый уровень.
«Соглашения, которые сегодня подпишутся в этом зале, — начало нашего большого пути, плодотворного и взаимовыгодного партнерства. Пусть оно будет успешным, эффективным и способствует процветанию наших городов, что, конечно, улучшит качество жизни жителей», — сказала она, обращаясь к присутствующим.
Помимо этого, соглашение о сотрудничестве подписали представители Всероссийской ассоциации развития местного управления и Южноафриканской ассоциации местного самоуправления, Елабужского муниципального района и акимата Кызылординской области Казахстана, городов Ессентуки и Триссур.
Напомним, что в церемонии открытия события принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Участникам и гостям форума было зачитано приветствие от Президента России Владимира Путина.
Международный форум городов стран БРИКС+ собрал около 200 участников из 20 государств, среди которых Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Иран, Эфиопия, Турция, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Аргентина, Чили, Марокко, Индонезия, Мексика. Это мэры, вице-мэры городов и лидеры организаций, объединяющих муниципалитеты своих стран. Все вместе они представляют интересы 18 тыс. муниципальных образований.
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