Казань и Циндао подписали меморандум о побратимстве

Фото: мэрия Казани

Казань и Циндао (КНР) стали городами-побратимами. Меморандум о намерении был подписан на Международном форуме городов стран БРИКС+, сообщили в мэрии.

Со стороны столицы Татарстана документ подписан заместителем главы муниципального образования Евгенией Лодвиговой, Циндао же представлен заместителем мэра Сун Минцзе.

Лодвигова заявила, что в рамках форума в Казани ожидаются исторические события, в том числе учредительное собрание Ассоциации городов стран БРИКС+ и подписание ряда соглашений. Это позволит открыть новые перспективы для развития городов и вывести отношения и сотрудничество между ними на новый уровень.

«Соглашения, которые сегодня подпишутся в этом зале, — начало нашего большого пути, плодотворного и взаимовыгодного партнерства. Пусть оно будет успешным, эффективным и способствует процветанию наших городов, что, конечно, улучшит качество жизни жителей», — сказала она, обращаясь к присутствующим.

Помимо этого, соглашение о сотрудничестве подписали представители Всероссийской ассоциации развития местного управления и Южноафриканской ассоциации местного самоуправления, Елабужского муниципального района и акимата Кызылординской области Казахстана, городов Ессентуки и Триссур.

Напомним, что в церемонии открытия события принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Участникам и гостям форума было зачитано приветствие от Президента России Владимира Путина.

Международный форум городов стран БРИКС+ собрал около 200 участников из 20 государств, среди которых Китай, Индия, ЮАР, Бразилия, Иран, Эфиопия, Турция, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Аргентина, Чили, Марокко, Индонезия, Мексика. Это мэры, вице-мэры городов и лидеры организаций, объединяющих муниципалитеты своих стран. Все вместе они представляют интересы 18 тыс. муниципальных образований.