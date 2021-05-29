Казань и Альметьевский район стали победителями республиканской «Эковесны – 2021»

Сегодня на совещании в Доме Правительства РТ озвучили результаты республиканского конкурса «Эковесна — 2021». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В категории «городские округа» лучшей по результатам санитарно-экологического двухмесячника стала Казань.

В номинации конкурса «муниципальные районы с центром — статусом город» первое место занял Альметьевский район. Второе место в этой же номинации занял Нижнекамский район.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в рамках двухмесячника в Татарстане в уборке территорий приняли участие более 21 тыс. единиц техники, на полигоны вывезено свыше 400 тыс. куб. метров отходов, посажено более 700 тыс. деревьев и кустарников, приведены в порядок детские площадки и остановочные павильоны.