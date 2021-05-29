В РТ за время экологического двухмесячника посажено 700 тыс. деревьев и кустарников

В Татарстане 31 мая официально завершится санитарно-экологический двухмесячник по очистке территории. В уборке территорий приняли участие более 21 тыс. единиц техники, на полигоны вывезено свыше 400 тыс. куб. метров отходов, посажено более 700 тыс. деревьев и кустарников, приведены в порядок детские площадки и остановочные павильоны.

Об этом на совещании в Доме Правительства региона рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Провел мероприятие, организованное в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами, Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Всего в тех или иных мероприятиях двухмесячника поучаствовали 780 993 человека. Отдельно министр упомянул активистов, участвующих в деле охраны окружающей среды. Это, в частности, семья Рафиковых из Азнакаевского района, с участием членов которой начиная с 2009 года высажено более 200 гектаров лесных насаждений вокруг их деревни Ирекле. Житель Арска Руслан Аглиев в свою очередь очищает водоемы от мусора, добавил докладчик.

Напомнил глава Минэкологии РТ и о прошедшем 22 мая в Казани экомарафоне всероссийской акции «Вода России», который был приурочен ко Дню Волги. Всего к акции присоединились 15 регионов, в Татарстане береговые зоны очищали свыше 23 тыс. человек. По республике собрано 1400 куб. метров мусора, 236 километров береговых территорий в результате приведены в порядок.

При этом акции по очистке берегов в РТ продолжаются, запланировано в общей сложности более 1 тыс. мероприятий. В прошлом году в рейтинге регионов по очистке береговых линий Татарстан занял третье место, в мероприятиях поучаствовали свыше 100 тыс. жителей республики, уточнил Шадриков.