Казань готова потратить 23 млн на дополнительных дорожных рабочих и водителей

Казанское «Городское благоустройство» готово потратить 23 млн рублей на услуги дорожных рабочих, а также водителей автогрейдера, фронтального погрузчика и другой спецтехники. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Город нуждается в дополнительной рабочей силе в виде водителей снегопогрузчика, фронтального погрузчика, тракторов разной модификации, шнекоротора, автогрейдера, комбинированной дорожной машины. Всего потребуется 31 водитель, у каждого должны быть водительские права категории В и С и опыт вождения не менее двух лет. Кроме того, ищут 45 дорожных рабочих.

Исполнитель должен предоставлять рабочую силу в течение 3 часов с момента поступления заявки от «Городского благоустройства», говорится в документах тендера. Договор на предоставление рабочих и водителей продлится до конца апреля. Итоги тендера подведут 15 ноября.

Накануне «Городское благоустройство» опубликовало тендер на аренду снегоуборочной спецтехники за 35 млн рублей.

На прошлой неделе мэр Казани Ильсур Метшин назвал главные проблемы при подготовке города к зиме и снегопадам. Нехватка рабочих рук — одна из них.