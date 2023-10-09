«Дороги убирать научились, но тротуары – больная тема»: как Казань готовится к снегопадам

Казанский парк зимней уборочной техники насчитывает 584 машин, из которых к работам уже готовы 76%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Диспетчерские службы переводятся на круглосуточный режим работы»

Зимний режим работы для дорожных служб столицы Татарстана продлится 182 дня – с 15 октября до 15 апреля 2024 года, сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев сегодня на совещании в мэрии Казани.

«С этого времени диспетчерские службы подрядных предприятий переводятся на круглосуточный режим работы. Также организуется постоянное дежурство техники», – отметил Куляжев.

Он добавил, что для жителей Казани в круглосуточном режиме работают диспетчерские службы предприятий и Комитета внешнего благоустройства.

Игорь Куляжев: «С 15 октября до 15 апреля 2024 года диспетчерские службы подрядных предприятий переводятся на круглосуточный режим работы» Фото: kzn.ru

Парк техники готов на 76%

Общая площадь убираемых в Казани дорог составляет 22,6 млн кв. метров, из которых 4 млн – тротуары. С прошлого года территория выросла на 500 тыс. квадратных метров, что связано со строительством новых дорог и тротуаров.

На сегодняшний день подготовка к зимнему периоду уже почти закончена. Куляжев рассказал, что казанский парк зимней уборочной техники насчитывает 584 машины, из которых к работам уже готовы 76%.

При этом оставшиеся машины необходимы для летнего содержания, которое еще не закончилось, поэтому переоборудование техники будет зависеть от погодных условий.

Кроме того, в случае резкого ухудшения погоды и начала снегопадов власти Казани смогут в короткий срок увеличить количество техники до 1 тыс. единиц. Договора на этот случай уже заключены.

Для полноценной работы в Казани не хватает водителей-механизаторов снегоуборочной техники Фото: © «Татар-информ»

В Казани не хватает водителей-механизаторов снегоуборочной техники

Однако для полноценной работы в Казани не хватает водителей-механизаторов снегоуборочной техники. «Сейчас трудоустроены 502 водителя-механизатора и 533 дорожных рабочих. Для работы всей техники даже на одну смену не хватает 82 человека», – сказал Куляжев.

Он рассказал, что предприятия активно ведут поиск персонала и к ноябрю планируют набрать достаточное количество работников для функционирования двух смен.

«Услышали, что не хватает механизаторов. Ничего нового. Но также услышали, что к ноябрю вы обещаете вторую смену набрать. Прошу этот вопрос держать на особом контроле», – прокомментировал ситуацию мэр Казани Ильсур Метшин.

Куляжев также отметил, что на сегодняшний день средняя зарплата дорожных рабочих составляет около 35 тыс. рублей, а водителей-механизаторов – 50 тыс. рублей.

Ильсур Метшин: «В этом году внедряем новую платформу, которая будет не только мониторить качество уборки, но и позволит корректировать маршруты уборочной техники» Фото: kzn.ru

Отслеживать процесс уборки снега в Казани будут с помощью системы «Монитор города»

Чтобы отслеживать процесс уборки снега и оптимизировать работы, в этом году в столице Татарстана в тестовом режиме запустят систему контроля «Монитор города».

«В этом году внедряем новую платформу, которая будет не только мониторить качество уборки, но и позволит корректировать маршруты уборочной техники», – подчеркнул Метшин.

Отметим, что работников предприятий уже обучили работать с данной системой.

«Прошедшей зимой мы протестировали работу специального тротуарного реагента с мраморной крошкой. Результаты его применения оцениваются положительно» Фото: kzn.ru

Заготовлено 45 тыс. тонн реагента для противогололедной обработки

Более 13 млн квадратных метров в Казани обрабатываются зимой реагентами. Уже заготовлено 45 тыс. тонн, планируется закупить еще 21 тыс. тонн.

«Противогололедная обработка будет проводиться с использованием двухфазного универсального и комбинированного реагента песко-соляной смеси», – отметил Куляжев.

«Прошедшей зимой мы протестировали работу специального тротуарного реагента с мраморной крошкой. Результаты его применения оцениваются положительно. Он обеспечивает хорошее сцепление с асфальтом при интенсивных пешеходных потоках и имеет относительно невысокий расход», – сказал замглавы исполкома, добавив, что в этом году закупят 1 тыс. тонн такой смеси.

Куляжев подчеркнул, что все закупаемые материалы безопасны, что подтверждает заключение государственной экологической экспертизы.

«Уборка тротуаров в преддверии нового зимнего сезона всегда больной вопрос, который зависит от погодных условий» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Уборка тротуаров в преддверии нового зимнего сезона всегда больной вопрос, который зависит от погодных условий. Попробовали в прошлом году мраморную крошку, в прошлом году было 70 тонн, а в этом уже 1 тыс. тонн. Но все зависит от того, как будут работать управляющие компании и подрядные организации, в том числе и собственники зданий. Дороги мы убирать научились, но тротуары — это, как всегда, больная тема», – заявил Метшин.

В Казани появятся три новых снегоплавильных камеры

Сейчас завершается подготовка семи снегоплавильных пунктов. Их суммарная производительность – 15,6 тыс. кубометров снега в сутки, или 6,5 тыс. тонн.

«Кроме того, ведется строительство дополнительной снегоплавильной камеры по улице Несмелова и нового снегоплавильного пункта с двумя камерами на улице Портовая», – добавил Куляжев. По его словам, к началу снегопадов оба объекта начнут работать.

Сейчас завершается подготовка семи снегоплавильных пунктов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помимо этого, на улице Тэцевская подготовили площадку для складирования снега площадью 12 тыс. квадратных метров. Отметим, что это первая подобная площадка в городе. Также на случай чрезвычайных ситуаций планируется дополнительно организовать 9 мест для временного складирования снега.

Ильсур Метшин в свою очередь отметил, что по всем экологическим параметрам площадка подготовлена таким образом, чтобы не наносить урон экологии и природе.

Фото: kzn.ru

«Ничего нового в новом зимнем сезоне нас не ждет, все мы люди опытные, но тем не менее зима на зиму не похожа, поэтому прошу во всеоружии встретить новый зимний сезон», – заключил мэр Казани.