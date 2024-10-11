Казань договорилась с Антальей о сотрудничестве в социальной сфере

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Делегация из столицы Татарстана побывала в турецкой Анталье (центре одноименной провинции) и договорилась с представителями местного муниципалитета о сотрудничестве в социальной сфере. Казань представляли заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова и начальник Управления образования Ирек Ризванов, сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе поездки делегация посетила церемонию открытия международного кинофестиваля «Золотой апельсин». Считающийся местным аналогом «Оскара» кинофорум проводится начинается с 1964 года. В будущем предполагается участие в фестивале татарстанских фильмов.

Гузель Сагитова встретилась с мэром Антальи Мухиттином Бечеком и передала ему приветствие от его коллеги — мэра Казани Ильсура Метшина. «Мы подробно изучили, как организован кинофестиваль. Нас приятно удивило, что для жителей и гостей Антальи это очень серьезное событие в области культуры и искусства», — заметила она.

«Одна из важных целей для нас — сделать так, чтобы кино, которое снимают татарстанские режиссеры, стало известным за пределами республики и России. Турция — одна из стран, в которых, уверена, картины из Татарстана будут тепло восприняты и востребованы», — подчеркнула Сагитова.

Кроме того, представители Казани встретились с вице-мэром Антальи по социальным вопросам Мустафой Гюрбузом и договорились с ним о сотрудничестве. Их пригласили на книжный фестиваль, который состоится в Турции в ноябре.

Помимо этого, делегация посетила одну из местных школ. Гузель Сагитову особенно впечатлило приглашение учащихся к занятиям: сначала звучит музыка, а затем школьникам желают хороших уроков.

«Этот опыт можем перенять и мы, ведь ученикам приятно услышать добрые слова в начале учебного дня. Это поможет настроиться на хороший лад. А еще здорово, если такие приветствия будут звучать на двух языках — русском и татарском», — добавила она.