Мобильный комплекс отбора на службу по контракту развернули на празднике «Я выбираю небо»

Акция «Военная служба по контракту в ВС РФ – Твой Выбор!» развернулась в Казани на площадке перед Центром семьи «Казан» в рамках праздника «Я выбираю небо». Начальник пункта отбора на военную службу по контракту Евгений Токмаков отметил, что в мобильном пункте есть все необходимое оборудование для проверки желающих вступить в Вооруженные силы России.

«Также здесь можно получить основную информацию по прохождению службы: регионы, места, уровень денежного довольства, льготы и гарантии», – добавил он.

Токмаков подчеркнул, что в каждой воинской части есть список должностей, на которых службу могут проходить как женщины, так и мужчины. То есть любой гражданин в возрасте от 18 до 65 лет может получить консультацию и пройти предварительный отбор

Помимо самого комплекса, для гостей праздника подготовили экспозицию из современных российских танков, включая новый танк «Армата». Также на выставке можно было увидеть другое вооружение: пулеметы, артиллерийские установки и противотанковые орудия.

Организаторами акции выступило Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище совместно с пунктом отбора на военную службу по контракту.