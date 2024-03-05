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Общество 5 марта 2024 12:08

Казань 4 марта побила температурный рекорд 1995 года

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В столице РТ зафиксирован новый температурный рекорд 4 марта. Как сообщили в Гидрометцентре Татарстана, максимальная температура воздуха составила +4 градуса.

Интересно, что последний раз подобные «мартовские» температуры в Казани были зафиксированы в 1995 году. Тогда столбики термометров достигли 3,9 градуса выше нуля.

Отметим, что в Татарстане температурный фон отличается от показателей по Казани. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в среду, 6 марта, в ряде районов республики даже пройдет небольшой снег. Днем температура составит от -2 до -7 градусов.

Похожая ситуация с температурой будет в РТ и в четверг, 7 марта. Синоптики прогнозируют до -14..-19 градусов ночью и от -3 до -8 градусов днем.

8 и 9 марта в республике вновь прогнозируют небольшой снег. Температура ночью составит -7...-15 градусов, а днем – до -1..-6 градусов.

#Казань #температура #рекорд
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