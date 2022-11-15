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Политика
15 ноября 2022  14:53

Каховская ГЭС перестала вырабатывать электроэнергию

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Каховская ГЭС перестала вырабатывать электроэнергию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

«Электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила как балансировка в системе общего энергообеспечения, поэтому она не играет существенной роли в энергообеспечении. На сегодня турбины не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет», – пояснил Сальдо.

Он отметил, что если ВСУ не подорвут плотину станции, ее можно будет восстановить в течение года.

Киевский режим постоянно совершает ракетные обстрелы ГЭС и Новой Каховки. В прошлую пятницу представитель городской администрации Руслан Агаев сообщил об их усилении, по его словам основной удар ВСУ всегда приходится по гидроэлектростанции. 

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 км от Новой Каховки. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей. Россия распространила в Совбезе ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом объекта.

#Херсонская область
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