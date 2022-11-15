Каховская ГЭС перестала вырабатывать электроэнергию
Каховская ГЭС перестала вырабатывать электроэнергию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
«Электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила как балансировка в системе общего энергообеспечения, поэтому она не играет существенной роли в энергообеспечении. На сегодня турбины не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет», – пояснил Сальдо.
Он отметил, что если ВСУ не подорвут плотину станции, ее можно будет восстановить в течение года.
Киевский режим постоянно совершает ракетные обстрелы ГЭС и Новой Каховки. В прошлую пятницу представитель городской администрации Руслан Агаев сообщил об их усилении, по его словам основной удар ВСУ всегда приходится по гидроэлектростанции.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 км от Новой Каховки. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей. Россия распространила в Совбезе ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом объекта.