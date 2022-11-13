Глава Новокаховского округа: Каховская ГЭС получила грандиозные повреждения из-за ВСУ

Каховская ГЭС получила грандиозные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ, но ее можно будет восстановить. Ремонт с использованием современных технологий займет не менее года, рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

«Степень разрушения грандиозна, нужно говорить так. Так как она была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить ее будет достаточно быстро», – рассуждает Леонтьев.

По его словам, в городе из-за украинских обстрелов повреждено много других крупных объектов инфраструктуры, включая Каховский магистральный канал, Северо-Крымский канал и др.