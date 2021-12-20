Каток в казанском парке «Черное озеро» откроется 27 декабря

Официальное открытие катка в казанском парке «Черное озеро» запланировано на 27 декабря. Вход на лед со своими коньками будет бесплатным. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Дирекции парков и скверов Роберт Гарипов.



«В этом году самому красивому городскому катку в парке „Черное озеро“ исполняется пять лет. В честь этого юбилея появится несколько обновлений. В этом зимнем сезоне на катке будут работать сразу два здания проката, а сцену мы впервые установим в центре самого катка», — рассказал докладчик.

Для аренды в прокате будет доступно 450 пар коньков — с 26-го по 47-й размеры. Для детей, которые еще не умеют кататься, в прокате будут «помощники фигуриста», — специальные приспособления, с помощью которых они смогут уверенно чувствовать себя на льду.

До Нового года каток будет работать с 12.00 до 22.00 по будням, а в выходные дни — с 10.00 до 23.00. В новогодние каникулы здесь состоятся мастер-классы по фигурному катанию для детей, а также dj-сеты и выступление музыкальных групп.

В новогоднюю ночь в парке состоится праздничная концертная программа и трансляция новогодних обращений Президентов России и Республики Татарстан. Арендовать коньки в новогоднюю ночь можно будет до 2.00, а сама программа будет идти до 3.00, уточнил Гарипов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что зимняя программа «Вот-вот» в парках Казани включит 87 бесплатных мероприятий.