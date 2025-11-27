Каток на «Тасме» зальют на новом месте из-за строительства Центра стрельбы из лука

Каток на казанском стадионе «Тасма» зальют на новом месте из-за строительства Центра стрельбы из лука. Об этом рассказали в администрации Кировского и Московского районов столицы РТ.

«<…> в этом году каток на стадионе «Тасма» будет располагаться на территории теннисного корта, так как на прежнем месте идет строительство Центра по стрельбе из лука», – пояснили в районной администрации, отвечая на вопрос в комментариях к записи в Telegram-канале, посвященной подготовке к Новому году.

Кроме того, в администрации подтвердили, что этой зимой не планируется заливать каток около елки в парке «Сосновая роща» у ДК Химиков, как это бывало ранее.

Всего в Казани предстоящей зимой планируется организовать 105 катков, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Центр стрельбы из лука, который станет частью спортшколы «Тасма», должен быть возведен к августу 2026 года. Старт строительству дали председатель Верховного суда России Игорь Краснов и Раис РТ Рустам Минниханов в конце сентября 2025-го.