Более ста мероприятий к декаде инвалидов и 105 катков: планы на зиму в Казани
В Казани в этом году благоустроили 466 дворов на 4,3 млрд рублей
В столице Татарстана завершился шестой год реализации программы Раиса республики «Наш двор». По итогам шести лет почти 80% придомовых территорий, требующих ремонта, были благоустроены. Как изменились дворы Казани в этом году и на что власти города делают упор при обновлении – в материале «Татар-информа».
Улучшения коснулись более 100 тысяч казанцев
«Благодаря программе Раиса Татарстана «Наш двор» мы имеем возможность уже шестой год хорошими темпами приводить в порядок наши дворы. «Наш двор» – не просто про асфальт и освещение. Это важнейшая программа, которая реально и последовательно улучшает состояние городской среды и делает ее более комфортной для людей», – такими словами начал деловой понедельник первый замглавы Казани Денис Калинкин.
Как отметил председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров, в Казани завершен шестой год реализации программы «Наш двор». В этом году было благоустроено 466 дворовых территорий на общую сумму почти 4,3 млрд рублей.
Всего по городу обновили 600 тыс. квадратных метров асфальта, смонтировано более 5 тыс. малых архитектурных форм и появилось более 120 новых контейнерных площадок. По итогам работ жители получили 5 тыс. новых парковочных мест, а в целом улучшения коснулись более 100 тысяч казанцев.
В целом же за все шесть лет действия программы обновлено 2,7 тыс. дворовых территорий города. Это свыше 3,6 млн квадратных метров асфальта и 30 тыс. новых парковочных мест для более 600 тыс. жителей Казани. На сегодняшний день благоустроено почти 80% дворов, требующих ремонта.
«Сейчас без труда преображаются даже нестандартные территории»
По словам Шайнурова, за годы действия программы произошли существенные изменения в благоустройстве дворов. Если в момент ее запуска приходилось тщательно упорядочивать и стандартизировать подход, то сейчас без труда преображаются даже нестандартные территории.
Самым маленьким проектом в этом году стал двор на улице Московская, 53. Его площадь составила всего 583 квадратных метра, и он является придомовой территорией для 43 жителей Казани.
А самым большим стал комплекс, объединивший 11 многоквартирных домов на улицах Фучика, Чишмяле и проспекте Победы. Общая площадь этой территории превышает 70 тыс. квадратных метров, а количество казанцев, живущих в этих домах, составляет около 7 тыс. человек.
«Мы продолжаем стремиться к максимальному вовлечению жителей в разработку проектов. Только им решать, как сделать территорию максимально комфортной», – подчеркнул Шайнуров.
«Цель – ноль плохих дворов в Казани»
Отдельно Шайнуров отметил, что в Казани программа «Наш двор» синхронизирована с федеральным проектом «Инфраструктура для жизни». В пример он привел благоустроенный в этом году бульвар по улице Серова – параллельно с благоустройством бульвара в этом году были обновлены восемь дворовых территорий. А в целом с 2022 года вокруг бульвара благоустроили уже 27 дворов.
«Результат виден уже реальный. За шесть лет ремонт сделан во дворах 600 тыс. жителей – почти половины казанцев. Почти 80% дворов приведены в порядок. Мы движемся к цели. А цель – ноль плохих дворов в Казани», – резюмировал Денис Калинкин.
Еще одним вопросом делового понедельника стала предстоящая в Казани декада инвалидов, которая пройдет с 1 по 10 декабря. «Это еще одна возможность обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями», – отметил заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Азат Абзалов.
По его словам, в Казани проживает около 84 тыс. инвалидов, в том числе 6,5 тыс. детей, и системная работа с ними ведется непрерывно.
В рамках предстоящей декады в Казани пройдут более 100 мероприятий в различных районах города. Например, 6 декабря будет проведен турнир по настольному теннису в Центре бокса и настольного тенниса.
Кроме того, 1 декабря в детской музыкальной школе №18 состоится ежегодный фестиваль для детей «Слушаем сердцем». А во Дворце культуры имени Саид-Галиева 3 декабря пройдет XVIII Республиканский фестиваль «Возьмемся за руки, друзья».
Череду крупных событий продолжат финал и гала-концерт Всероссийского фестиваля «Добрая волна», который состоится с 1 по 4 декабря. В этом году фестиваль пройдет уже в шестой раз.
«Декада инвалидов – это важное событие, которое служит не только напоминанием о силе духа и стойкости, но и возможностью для общества объединиться для поддержки инвалидов», – заключил Абзалов.
«Время больших спортивных событий»
«На пороге долгожданная пора зимних видов спорта. Зима в Казани – это время больших спортивных событий», – такими словами начал доклад о подготовке города к зимнему спортивному сезону председатель профильного комитета Казани Линар Гарипов.
Он отметил, что совсем скоро стартует сезон массовых катаний на коньках. «На стадионе «Трудовые резервы» уже готовятся к заливке льда, а на стадионе «Ракета» в Дербышках уже вовсю тренируются будущие чемпионы», – заявил председатель комитета.
Он также поделился, что всего по городу будет организовано 105 мест для катания на коньках. Гарипов добавил, что 26 ноября на обновленном стадионе «Ракета» пройдет первый домашний чемпионат России по хоккею с мячом.
Гарипов отметил, что на протяжении всего зимнего сезона в Казани пройдут многочисленные соревнования по лыжному спорту, хоккею, конькобежному спорту и многим другим зимним дисциплинам.