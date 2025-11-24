Более ста мероприятий к декаде инвалидов и 105 катков: планы на зиму в Казани

В столице Татарстана завершился шестой год реализации программы Раиса республики «Наш двор». По итогам шести лет почти 80% придомовых территорий, требующих ремонта, были благоустроены. Как изменились дворы Казани в этом году и на что власти города делают упор при обновлении – в материале «Татар-информа».





За шесть лет действия программы «Наш двор» обновлено 2,7 тыс. дворовых территорий города. На сегодняшний день благоустроено почти 80% дворов, требующих ремонта

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Улучшения коснулись более 100 тысяч казанцев

«Благодаря программе Раиса Татарстана «Наш двор» мы имеем возможность уже шестой год хорошими темпами приводить в порядок наши дворы. «Наш двор» – не просто про асфальт и освещение. Это важнейшая программа, которая реально и последовательно улучшает состояние городской среды и делает ее более комфортной для людей», – такими словами начал деловой понедельник первый замглавы Казани Денис Калинкин.

Как отметил председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров, в Казани завершен шестой год реализации программы «Наш двор». В этом году было благоустроено 466 дворовых территорий на общую сумму почти 4,3 млрд рублей.

Всего по городу обновили 600 тыс. квадратных метров асфальта, смонтировано более 5 тыс. малых архитектурных форм и появилось более 120 новых контейнерных площадок. По итогам работ жители получили 5 тыс. новых парковочных мест, а в целом улучшения коснулись более 100 тысяч казанцев.

Альберт Шайнуров: «В этом году было благоустроено 466 дворовых территорий на общую сумму почти 4,3 млрд рублей» Фото: kzn.ru

В целом же за все шесть лет действия программы обновлено 2,7 тыс. дворовых территорий города. Это свыше 3,6 млн квадратных метров асфальта и 30 тыс. новых парковочных мест для более 600 тыс. жителей Казани. На сегодняшний день благоустроено почти 80% дворов, требующих ремонта.

«Сейчас без труда преображаются даже нестандартные территории»

По словам Шайнурова, за годы действия программы произошли существенные изменения в благоустройстве дворов. Если в момент ее запуска приходилось тщательно упорядочивать и стандартизировать подход, то сейчас без труда преображаются даже нестандартные территории.

«Мы продолжаем стремиться к максимальному вовлечению жителей в разработку проектов. Только им решать, как сделать территорию максимально комфортной» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самым маленьким проектом в этом году стал двор на улице Московская, 53. Его площадь составила всего 583 квадратных метра, и он является придомовой территорией для 43 жителей Казани.

А самым большим стал комплекс, объединивший 11 многоквартирных домов на улицах Фучика, Чишмяле и проспекте Победы. Общая площадь этой территории превышает 70 тыс. квадратных метров, а количество казанцев, живущих в этих домах, составляет около 7 тыс. человек.

«Мы продолжаем стремиться к максимальному вовлечению жителей в разработку проектов. Только им решать, как сделать территорию максимально комфортной», – подчеркнул Шайнуров.

«Цель – ноль плохих дворов в Казани»

Отдельно Шайнуров отметил, что в Казани программа «Наш двор» синхронизирована с федеральным проектом «Инфраструктура для жизни». В пример он привел благоустроенный в этом году бульвар по улице Серова – параллельно с благоустройством бульвара в этом году были обновлены восемь дворовых территорий. А в целом с 2022 года вокруг бульвара благоустроили уже 27 дворов.

Денис Калинкин: «Почти 80% дворов приведены в порядок. Мы движемся к цели. А цель – ноль плохих дворов в Казани» Фото: kzn.ru

«Результат виден уже реальный. За шесть лет ремонт сделан во дворах 600 тыс. жителей – почти половины казанцев. Почти 80% дворов приведены в порядок. Мы движемся к цели. А цель – ноль плохих дворов в Казани», – резюмировал Денис Калинкин.

Еще одним вопросом делового понедельника стала предстоящая в Казани декада инвалидов, которая пройдет с 1 по 10 декабря. «Это еще одна возможность обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями», – отметил заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Азат Абзалов.

По его словам, в Казани проживает около 84 тыс. инвалидов, в том числе 6,5 тыс. детей, и системная работа с ними ведется непрерывно.

В рамках предстоящей декады в Казани пройдут более 100 мероприятий в различных районах города. Например, 6 декабря будет проведен турнир по настольному теннису в Центре бокса и настольного тенниса.

Череду крупных событий продолжит финал и гала-концерт всероссийского фестиваля «Добрая волна», который состоится с 1 по 4 декабря Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, 1 декабря в детской музыкальной школе №18 состоится ежегодный фестиваль для детей «Слушаем сердцем». А во Дворце культуры имени Саид-Галиева 3 декабря пройдет XVIII Республиканский фестиваль «Возьмемся за руки, друзья».

Череду крупных событий продолжат финал и гала-концерт Всероссийского фестиваля «Добрая волна», который состоится с 1 по 4 декабря. В этом году фестиваль пройдет уже в шестой раз.

«Декада инвалидов – это важное событие, которое служит не только напоминанием о силе духа и стойкости, но и возможностью для общества объединиться для поддержки инвалидов», – заключил Абзалов.

Всего по городу будет организовано 105 мест для катания на коньках Фото: © «Татар-информ»

«Время больших спортивных событий»

«На пороге долгожданная пора зимних видов спорта. Зима в Казани – это время больших спортивных событий», – такими словами начал доклад о подготовке города к зимнему спортивному сезону председатель профильного комитета Казани Линар Гарипов.

Он отметил, что совсем скоро стартует сезон массовых катаний на коньках. «На стадионе «Трудовые резервы» уже готовятся к заливке льда, а на стадионе «Ракета» в Дербышках уже вовсю тренируются будущие чемпионы», – заявил председатель комитета.

Линар Гарипов: «На пороге долгожданная пора зимних видов спорта. Зима в Казани – это время больших спортивных событий» Фото: kzn.ru

Он также поделился, что всего по городу будет организовано 105 мест для катания на коньках. Гарипов добавил, что 26 ноября на обновленном стадионе «Ракета» пройдет первый домашний чемпионат России по хоккею с мячом.

Гарипов отметил, что на протяжении всего зимнего сезона в Казани пройдут многочисленные соревнования по лыжному спорту, хоккею, конькобежному спорту и многим другим зимним дисциплинам.