Каток, елка-гигант и световые инсталляции: чей зимний двор станет лучшим в Татарстане

«Татар-информ» приглашает жителей Татарстана выбрать победителей конкурса «А у нас во дворе – 2026». Финальное голосование пройдет с 3 по 8 февраля, 10 февраля будут объявлены победители. В решающем этапе участвуют площадки с катками и снежными фигурами, световыми гирляндами, 15-метровой елкой, праздничными городками и тематическими инсталляциями.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«А у нас во дворе – 2026»

В Татарстане стартует финальное голосование конкурса «А у нас во дворе – 2026» на лучшее зимнее оформление двора.

Напомним, что для участия в конкурсе нужно было выложить фото или видео в соцсети «ВКонтакте». Всего поступило более 40 работ из разных населенных пунктов Татарстана. На первом этапе можно было отдать свой голос за одну из них на сайте «Татар-информа».

Всего в голосовании приняли участие почти 50 тысяч человек. В итоге определились 10 финалистов, набравшие наибольшее количество голосов.

В этой статье можно проголосовать за один из проектов, прошедших в финал. Отдать свой голос можно до 8 февраля включительно. Представляем работы финалистов, чтобы вы смогли еще раз их оценить и выбрать трех победителей.

Финалисты конкурса:

Поселок Каратунского хлебоприемного пункта, Апастовский район

Ильдар и Рашида Хисамовы из поселка Каратунского хлебоприемного пункта каждый год превращают свой двор в новогоднюю сказку для себя и жителей деревни.

«Переехав из Ямало-Ненецкого АО, решили не сидеть без дела и направили свою энергию и фантазию на создание красоты и уюта вокруг себя – на радость детям и взрослым. Мы рады дарить ощущение чуда, наша главная награда – улыбки односельчан», – написал Ильдар Хисамов.

Светлое Озеро, Заинский район

Валентина Антипова установила во дворе новогоднюю елку, иллюминацию и систему снежных фигур – 12 знаков восточного зодиака.

Для зимних игр оборудована снежная горка, создающая атмосферу праздника для жителей и гостей села.

Село Шигали, Высокогорский район

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Юлии Самошиной-Романовой

Юлия Самошина-Романова с семьей воплотила детскую мечту, залив перед домом собственный каток, где лед после морозов получился идеально ровным, красивым и крепким.

«Такое вот красивое Крещенское чудо», – поделилась Юлия.

Кукмор, Кукморский район, Райхана Степанова

Во дворе Райханы Степановой в Кукморе установлены гирлянды и декоративные фигуры, которые создают атмосферу зимнего праздника и возвращают радость соседских встреч.

«Нам очень понравился опыт украшения двора. Мы получили огромное удовольствие и порадовались счастью наших близких. Традиция встречать Новый год во дворе вместе с соседями вернулась в нашу жизнь», – отметила Степанова.

Хансверкино, Бавлинский район

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Гульчачак Ибрагимовой

Во дворе села Хансверкино семья Гульчачак Ибрагимовой каждый год создает праздничное настроение для соседей и односельчан.

«В этом году нам удалось воплотить новогоднее чудо: мы изготовили фигуры из фанеры, смастерили металлические сани, украсили дом гирляндами и шарами ручной работы. Надеемся, что наши старания смогут хоть немного наполнить сердца односельчан радостью и теплом», – отметила Гульчачак.

Казань, ЖК «Лето», Лейсан Низамиева

Ролик можно посмотреть на странице Лейсан Низамиевой

Во дворе жилого комплекса «Лето» жители вместе украшают пространство к Новому году, создавая уют и праздничное настроение.

«Каждый год своими силами украшаем двор к великому празднику! Каждый житель активно помогает. Также устраиваем праздник двора для детей и взрослых с участием Деда Мороза и Снегурочки. Спасибо активистам дома!» – отметила участница конкурса Лейсан Низамиева.

Покровский Урустамак, Бавлинский район

В деревне Покровский Урустамак Валерия Борисова воплотила детскую мечту – украсила дом и двор, вдохновившись фильмом «Один дома».

«С детства мечтала украсить свой дом и двор так же, и надеюсь, у меня это получилось – по‑своему волшебно и сказочно. Теперь я могу любоваться этой красотой не по телевизору, а у себя в деревне», – отметила Валерия.

Ильнеть, Менделеевский район

Во дворе дома Ришата Шарафутдинова гирлянды и декоративные огни стали символом домашнего тепла и ожидания чуда.

«Для нас гирлянды – это не просто лампочки. Это символ домашнего тепла, уюта и ожидания праздника. Теперь, возвращаясь вечером домой, мы видим этот дружелюбный свет, и сразу становится теплее на душе, несмотря на мороз. Хотим, чтобы это сияние дарило радость всем, кто проходит мимо! Пусть волшебство живет в каждом дворе!» – отметил Ришат.

Нижнекамск, ул. Кайманова, 11

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Артема Демидова

Нижнекамский двор на Кайманова, 11 превратился в настоящий праздничный городок. Во дворе установлена 15-метровая ель, обновлены около 400 метров гирлянд на фасаде, заменены лампочки на светодиодные, развешаны разноцветные флажки и установлены новые декоративные инсталляции с «умными» гирляндами.

Праздничная зона включает дворовой городок, куда приглашают артистов, и площадки для конкурсов среди соседей – например, на приготовление самой вкусной шурпы и плова.

Малая Цильна, Дрожжановский район, семья Хафизовых

Радик и Гульназ Хафизовы уже много лет украшают придомовую территорию к зимним праздникам, развешивая гирлянды и создавая тематические композиции.

«В приближении Нового года наш двор становится достопримечательностью. Для наших дорогих сельчан и гостей мы устроили настоящий праздник. Каждый вечер устраивали дискотеки, угощали горячим чаем», – отметил Радик.

Композиции посвящены символам года, значимым событиям и героям сказок, а на улице установлен большой телевизионный экран, демонстрирующий новогодние символы и события года. Двор привлекает внимание соседей и гостей из других сел и городов, создавая праздничное настроение для всей округи.