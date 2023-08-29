В Татарстане с 1 сентября стартует пилотное тестирование исламского банкинга

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С первого сентября в России начинается эксперимент по партнерскому финансированию – исламскому банкингу. Татарстан стал одним из четырех пилотных регионов, в котором проводится эксперимент, сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на брифинге в Кабмине РТ.

«Срок эксперимента – два года. Субъектами определены: республика Татарстан, республика Башкортостан, Чеченская республика и республика Дагестан», – напомнил министр.

Главной задачей проекта является выравнивание условий для партнерского и традиционного финансирования. Ожидается, что это повысит доступность и поможет развитию партнерского финансирования, а также привлечет инвестиции из исламских стран.

Одним из направлений эксперимента станет использование потенциала халяль-индустрии. Другим – повышение уровня знаний как у населения, так и у специалистов. Кроме того, внимание будет уделяться работе со СМИ, проведению мероприятий по финансовой грамотности.

В Татарстане уже 15 лет продолжается работа в сфере исламских финансов, отметил Шагиахметов. Благодаря этому накоплен успешный опыт реализации отдельных проектов, основанных на принципах партнерского финансирования. Так, еще в 2008 году с исламским банком «Развитие» был подписан меморандум о взаимодействии.

Кроме того, в республике есть опыт выпуска облигаций сукук и привлечения зарубежного финансирования в соответствии с принципами партнерских финансов.

«Сделка по привлечению зарубежного финансирования стала первой по стране и СНГ, с разницей в три года. В 2011 и 2014 годах проведены две сделки по привлечению 60 млн и 100 млн долларов», – отметил Шагиахметов.

Он добавил, что на сегодняшний день исламская экономика является неотъемлемой частью мировой, а суммарный объем активов к 2025 году прогнозируется на уровне 5 трлн долларов.