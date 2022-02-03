Кассовый павильон на ж/д платформе «Компрессорный» в Казани поменяет местоположение

Кассовый павильон на остановочной платформе «Компрессорный» в Казани будет перенесен в связи со строительными работами, сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании «Содружество».

«В связи со строительством транспортно-пересадочного узла “Компрессорный” с 7 февраля кассовый павильон меняет местоположение. Он будет установлен со стороны Ветеринарной академии», – отметил в пресс-службе.

В павильоне продолжат работать две кассы, одна из которых – круглосуточная. Помимо билетов на электрички на остановочном пункте Компрессорный можно приобрести авиабилеты, билеты на поезда дальнего следования и автобусы междугороднего сообщения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что транспортно-пересадочный узел «Компрессорный», который возводится в Казани, планируют ввести ко Дню Республики Татарстан.