Фарит Ханифов: Транспортный узел «Компрессорный» будет построен ко Дню республики

Транспортно-пересадочный узел «Компрессорный», который возводится в Казани, планируют ввести ко Дню Республики Татарстан в следующем году. Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Транспортно-пересадочный узел “Компрессорный” – сложнейшая точка. Уже началось его строительство. Железнодорожники говорят, что мы его будем вводить в середине августа 2022 года, то есть ко Дню республики он будет полностью готов», – отметил глава Миндортранса.

По проекту вдоль железнодорожной платформы «Компрессорный» должны появиться павильон, автостоянка и автовокзал. Также планируется создать подъезды на прилегающей территории. На платформе предусмотрены ограждения в обе стороны вдоль железнодорожных путей и монтаж системы контроля оплаты, чтобы исключить безбилетную посадку пассажиров.

Ориентировочная общая стоимость проекта оценивается в 347 млн рублей, в том числе стоимость работ за счет средств РЖД – 280 млн рублей, Татарстана – 67 млн рублей.

Еще один из перспективных и социально значимых проектов в сфере железнодорожного транспорта – «Организация кольцевого железнодорожного сообщения в Казани».

«В Министерстве транспорта России и в Российских железных дорогах происходит переосмысливание инфраструктурных концепций. Поэтому мы ожидаем, что эта работа будет включена в программу РЖД. Хотя оттуда к нам поступают предложения, чтобы мы взяли кредит, строили эту ветку, а потом передали им. Но такого в наших планах нет», – сказал Ханифов.

Общая протяженность кольца составит 48 км и соединит 17 остановочных пунктов, в том числе два новых – «Абжалилова» и «Торфяная».