Кассация отклонила жалобу экс-главы Бугульмы Закирова по делу об изъятии имущества

Шестой кассационный суд в Самаре оставил без удовлетворения жалобы и подтвердил решения нижестоящих инстанций об изъятии имущества у бывшего главы Бугульмы Линара Закирова на 115 млн рублей. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

В начале июля 2025 года суд удовлетворил иск прокуратуры Татарстана, потребовавшей изъять имущество семьи Закирова в связи с выявленным несоответствием расходов экс-чиновника его официальным доходам.

По данным проверки, под изъятие попали объекты недвижимости в Москве, Казани и Сочи, а также автомобиль Porsche Cayenne.