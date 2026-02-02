news_header_top
Происшествия 2 февраля 2026 11:08

Кассация отклонила жалобу экс-главы Бугульмы Закирова по делу об изъятии имущества

Шестой кассационный суд в Самаре оставил без удовлетворения жалобы и подтвердил решения нижестоящих инстанций об изъятии имущества у бывшего главы Бугульмы Линара Закирова на 115 млн рублей. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

В начале июля 2025 года суд удовлетворил иск прокуратуры Татарстана, потребовавшей изъять имущество семьи Закирова в связи с выявленным несоответствием расходов экс-чиновника его официальным доходам.

По данным проверки, под изъятие попали объекты недвижимости в Москве, Казани и Сочи, а также автомобиль Porsche Cayenne.

#иск в суд #Бугульма #прокуратура рт #конфисковали имущество
