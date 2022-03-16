Казань покажет раритеты известных коллекционеров прошлого — Лихачева, Вульфсона, Катанова

Фото: предоставлено НМ РТ

В столице Татарстана стартует проект «Казанские коллекционеры», благодаря которому жители и гости города увидят по-настоящему ценные редкости из фондов Национального музея РТ. Это антикварные предметы из собраний именитых авторитетных коллекционеров прошлого – Лихачева, Вульфсона, Катанова. Именно с этих экспонатов в конце XIX – начале ХХ века начиналось создание нынешнего главного республиканского хранилища ценностей, которые в современной истории выставлялись либо частично, либо, как правило, в составе сборных тематических выставок.

«Откроет проект уже 17 марта выставка “Профессор Вульфсон и его коллекция”. В апреле Нацмузей РТ представит большую выставку “Коллекционирование как образ жизни: к 190-летию со дня рождения А.Ф. Лихачева”, во второй половине года будут представлены выставки “Восток Н.Ф. Катанова” и, вероятно, собрание редкостей купца, почетного гражданина Казани Василия Заусайлова (пока еще на стадии утверждения)», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Национального музея РТ.

Из колеккции Григория Вульфсона Фото: предоставлено НМ РТ

Выставка «Профессор Вульфсон и его коллекция», открывающая большой проект демонстрации раритетов из фондов НМ РТ, будет собрана из предметов личного собрания Григория Вульфсона (1920 – 2002) – одного из крупнейших коллекционеров советской и постсоветской Казани. Эти экспонаты составляют одну из самых крупных коллекций Национального музея Татарстана. Музейщики подчеркивают, что многие ее предметы не имеют аналогов в музеях России.

В то же время коллекция Вульфсона особенно ценна тем, что значительная ее часть собрана в самой Казани. Здесь и редкие образцы часов и осветительных приборов XVIII-XIX веков, подсвечники и канделябры, керосиновые и электрические лампы, люстры, скульптуры, каслинское литье, а также живописные и графические полотна – подарки профессору от известных художников Казани. Под научным руководством Григория Вульфсона, профессора Казанского университета, знатока искусства России XIX-XX веков и авторитетного эксперта по историко-культурным ценностям, был воссоздан Актовый зал Казанского университета, созданы экспозиции мемориального Музея Шишкина в Елабуге, Дома-музея Ленина в Казани, Музея-усадьбы в селе Ленино-Кокушкино.

Вернисаж выставки намечен на 17 марта неслучайно – именно в этот день в 1894 году был утвержден Устав Казанского городского научно-промышленного музея, ныне Национального музея Республики Татарстан.

Из коллекции Андрея Лихачева Фото: предоставлено НМ РТ

Вторая выставка, посвященная 190-летию Андрея Лихачева (1832 – 1890), напомнит об этом казанском археологе, нумизмате и действительном члене Императорского Русского археологического общества. Коллекция произведений искусства, собранная Лихачевым, стала основой фондов Национального музея Республики Татарстан и Государственного музея изобразительных искусств. Инициалы его имени – вензель с буквами «А» и «Л» – венчают вход в здание Национального музея РТ.



Из коллекции Николая Катанова Фото: предоставлено НМ РТ

Проект «Восток Н.Ф. Катанова» – познакомит с коллекцией российского тюрколога, профессора Императорского Казанского университета и Казанской духовной академии, доктора сравнительного языкознания, этнографа, фольклориста, общественного деятеля Николая Катанова (1862 – 1922), дважды за жизнь становившегося во главе Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете.

Одной из самых интересных обещает стать выставка предметов из коллекции купца Василия Заусайлова (1845 – 1913), поскольку в ней в том числе имеются предметы времен Древнего мира. Купец Василий Заусайлов вел не только коммерческие дела и был увлечен коллекционированием, но и стал попечителем того самого, первого Лихаческого отдела Казанского городского музея.

Из коллекции Василия Заусайлова Фото: предоставлено НМ РТ

Еще при жизни на втором этаже дома, где жил сам, он создал музей и выставлял предметы на обозрение населения. После смерти коллекция Заусайлова была распродана по частям, в том числе значительное количество экспонатов в Финляндию, но в Национальном музее РТ имеются раритеты мировой культуры и истории человечества из коллекции этого казанского купца (об этом читайте в следующих публикациях «Татар-информа»).