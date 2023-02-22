За год население Пестречинского района выросло более чем на 10 тыс. человек

В Пестречинском районе РТ достигнуты положительные демографические показатели, естественный прирост населения составил +4,6 на 1 тысячу человек. О положительной динамике заявил глава района Ильхам Кашапов на отчетной сессии.

«Численность населения в районе на 1 января 2023 года с учетом переписи составляет 64 952 человека. На 1 января 2022 года данная цифра была 53 730 человек», — отметил он.

По словам главы района, по сравнению со среднереспубликанскими показателями в районе ниже уровень общей смертности от болезней системы кровообращения, новообразований, органов дыхания, пищеварения и смертность среди трудоспособного населения.

«Достигнуто значительное снижение по сравнению с 2021 годом показателя младенческой смертности: с 6,8 на 1 тысячу родившихся живыми до 1,4 в 2022 году», — сообщил он.

В сфере здравоохранения проводилась работа по выполнению основных программ национального проекта «Здравоохранение»: на 92% выполнены планы по охвату детского населения профилактическими осмотрами, на 75% охвачены диспансеризацией и профилактическими осмотрами взрослые, на 100% обеспечено выполнение плана по доставке лиц старше 65 лет в лечебно-профилактические учреждения района на диспансеризацию, профосмотры, скрининговые обследования и приемы к врачам.

Значимым событием прошлого года для жителей Куюков стало открытие врачебной амбулатории, которая оснащена современным оборудованием для предоставления качественных медицинских услуг населению.

Днем ранее глава Нижнекамского района Рамиль Муллин заявил о том, что город Нижнекамск может оказаться в демографической яме через 20 лет.