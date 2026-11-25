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Госдума приняла закон, который изменит правила поступления в вузы для победителей и призеров школьных олимпиад. Новые условия будут действовать для олимпиад, проводимых с 2026/27 учебного года, сообщает «Интерфакс».

Согласно закону, поступить в университет без вступительных экзаменов смогут только победители олимпиад. Они получат это право при выборе специальности или направления подготовки, соответствующих профилю соревнования. Соответствие профиля олимпиады выбранной специальности будет определять сам вуз.

Призеры олимпиад смогут рассчитывать на другие льготы: их приравняют к абитуриентам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету, либо успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания. Это правило будет действовать в течение четырех лет после года проведения олимпиады.

Для победителей и призеров олимпиад, состоявшихся до 2025/26 учебного года включительно, сохранят прежние правила поступления. Они также смогут пользоваться предусмотренными льготами в течение четырех лет после проведения соревнования.