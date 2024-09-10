Картофель, капуста и морковь подешевели в Татарстане

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За период с 26 августа по 2 сентября в Татарстане снизились цены на картофель, капусту, морковь и некоторые другие овощи. Это следует из данных Татарстанстата.

В частности, картофель подешевел на 6,91%, с 47,92 до 44,63 рубля за килограмм. Из входящих в борщевой набор овощей еще ощутимее уменьшилась в цене белокочанная капуста — на 7,10%, с 47,64 до 44.21 рубля за килограмм.

Подешевели также морковь, столовая свекла и лук репчатый — на 5,31% (с 49,13 до 46,55 рубля за килограмм), 4,30% (с 46,97 до 44,95 рубля за килограмм) и 1,11% (с 41,78 до 41,32 рубля за килограмм) соответственно.

Кроме того, на 2,42% стали дешевле свежие помидоры (снижение — с 134,69 до 131,34 рубля за килограмм), на 2,16% — бананы (с 137,27 до 134,26 рубля за килограмм) и на 2,15% — яблоки (с 129,50 до 126,69 рубля за килограмм).

При этом свежие огурцы выросли в цене на 1,83% — с 96,92 до 98,53 рубля за килограмм. Ощутимее всех остальных продуктов подорожало сливочное масло — на 2,15% (с 788,68 до 805,75 рубля за килограмм).