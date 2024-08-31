В Татарстане подешевели помидоры, свекла и картофель

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За неделю в Татарстане снизились цены на некоторые овощи. Так, свекла подешевела более чем на 7%, до 46,97 рубля за килограмм, а помидоры — более чем на 6%, до 134,69 рубля. Информацией поделился Татарстанстат.

Кроме того, стоимость картофеля снизилась до 47,92 рубля за килограмм, или на 5,2%, моркови — до 49,13 рубля за килограмм, или на 5,22%, репчатого лука — до 41,78 рубля, или на 1,72%. Кроме того, подешевели яблоки, бананы, по остальным видам продукции — пшеничная мука, черный байховый чай, сахар-песок, консервы для детского питания, сосиски и сардельки, куриное мясо.

Более чем на 1% в течение недели подорожали огурцы — до 96,92 рубля за килограмм, вермишель — до 71,3 рубля, куриные яйца — до 95,42 рубля, сухие молочные смеси для детского питания — до 1103,4 рубля. Кроме того, стоимость сметаны выросла до 221,6 рубля, а сливочного масла — до 788,68.