Картины украинских художников и пионерская линейка: Музей ИЗО анонсировал «Ночь искусств»

В Музее изобразительных искусств Татарстана – в главном здании и в филиале, Национальной художественной галерее «Хазинэ» на территории Казанского Кремля, – Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет 4 ноября и будет полностью бесплатной для посещения.

«И главное здание, и галерея “Хазинэ” будут в этот день работать по удлиненному графику – до 20 часов», – сообщили в пресс-службе музея.

В главном здании можно будет посетить лекции про искусство портрета Ильи Репина (12.00), об Игоре Грабаре и его графической серии к произведениям Гоголя в коллекции музея (13.00), а также о теме моря на картинах Айвазовского, Лагорио и Богаевского (15.00). Для детей пройдет занятие «Страна одна – художники разные» (14.00). Для посетителей всех возвратов – экскурсии «Украинские художники в истории отечественного искусства» (15.00 и 17.00) и «Художники Малороссии в коллекции Ольги Александровой-Гейнс» (14.00), во время которой гости побывают музейных фондах. Завершит программу «Ночи искусств» в главном здании Музея ИЗО РТ концерт Русского народного хора «Раздолье» (18.00).

В галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле в интерьерах выставки «Искусство Союза» пройдет квест-игра для детей «Пионер всегда готов!» (12.00, запись на нее уже закрыта), экскурсия от художника-геолога из Бугульмы Фарита Газизулина по его недавно открывшейся выставке «Дорогами странствий» (13.00). В 15.00 здесь начнутся концерт марийского фольклорного ансамбля «Кна вел» и удмуртского фольклорного ансамбля «Инвожо» и мастер-класс по акварели от известного казанского художника Рустема Хузина (участие бесплатное, по предварительной записи, необходимо иметь базовое художественное образование и принести с собой акварельную бумагу А3 или А4, акварельные краски, беличьи кисти, емкость для воды и планшет для закрепления бумаги).

Финалом «Ночи искусств» в «Хазинэ» станет иммерсивная постановка «Адрес.ussr»: торжественная пионерская линейка, концерт, читка стихов, танцы», которую музей организует совместно с Лигой студентов.

«Поскольку в этом году сняты ковидные ограничения, посетителей ожидаем на этот раз больше, чем в прошлом году. А в прошлом на всех трех наших площадках (Галерея современного искусства, галерея “Хазинэ” и главное здание/Усадьба Сандецкого) за ”Ночь искусств” побывало 1500 посетитлей. В Галерее современного искусства, напомним, “Ночь искусств” состоится раньше – 29 октября. На этой одной площадке мы ожидаем значительно большее, чем 1,5 тысячи человек, количество посетителей из-за заявленной темы – “Рукописи не горят” по произведению Михаила Булгакова», – отметили в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Подробное расписание мероприятий можно узнать на сайте Музея ИЗО РТ.