Картинной галерее Челнов присвоят имя Гульсабиры Хакимовой

Комиссия по увековечиванию памяти выдающихся граждан, организаций и исторических событий Набережных Челнов поддержала предложение присвоить картинной галерее Автограда имя ее основательницы — Гульсабиры Хакимовой. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

С соответствующей инициативой ранее выступил коллектив самой картинной галереи, отмечает издание.

Гульсабира Хакимова начала трудовую деятельность учительницей татарского языка в 1942 году. В 1943–1948 годах работала первым секретарем Мензелинского райкома ВЛКСМ, с 1949 по 1951 год — директором детского дома. В Набережные Челны она приехала в 1970-х годах. С 1973 по 1982 год занимала должность заместителя председателя горисполкома.

После выхода на пенсию Хакимова более 20 лет работала директором картинной галереи Челнов. На первой выставке здесь были представлены картины Ильи Репина, Ивана Шишкина, Василия Сурикова. Благодаря организаторскому таланту Хакимовой в Автограде начали отмечать Сабантуй. Она также поспособствовала созданию камерного оркестра Игоря Лермана. Помимо прочего, арт-менеджер стала прообразом ключевой фигуры монумента «Родина-мать», созданного Ильдаром Хановым.

Заслуженный работник культуры ТАССР и РСФСР скончалась на 97-м году жизни в сентябре 2021 года.