В Челнах скончалась заслуженный работник культуры ТАССР и РСФСР Гульсабира Хакимова

На 97-м году жизни скончалась заслуженный работник культуры ТАССР и РСФСР Гульсабира Хакимова. Сегодня в Набережных Челнах прошла церемония прощания с известной жительницей города, сообщают «Челнинские известия».

Церемония прошла у памятника «Родина-мать», который находится в поселке ГЭС, так как именно Сабирова стала прообразом скульптуры, созданной Ильдаром Хановым.

Как сообщает издание, Гульсабира Хакимова приехала в Автоград в 70-х годах прошлого века, когда здесь кипела стройка. С 1973 по 1982 год она занимала должность заместителя председателя горисполкома. Затем, выйдя на пенсию, более 20 лет работала директором картинной галереи Набережных Челнов. В годы ее работы на этой должности в городе проводились уникальные выставки, проходили вечера музыки, поэзии и живописи.

«Ее вклад в Автоград поистине сказочный. В этой хрупкой на вид женщине было столько неуемной, животворной энергии, что все диву давались. Работая заместителем председателя горисполкома, она одновременно руководила несколькими сферами — это здравоохранение, образование, культура, спорт. И на все хватало времени, умения правильно разрулить ситуацию, найти верное решение», — рассказала о ней экс-директор ДК «Энергетик» Гульзада Рзаева.