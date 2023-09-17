Картина казанских художниц побывала на культовом веломарафоне «Париж — Брест — Париж»

Картина «Алые паруса» казанских художниц Лады Аюдаг и Тани Тэнч увидела Атлантический океан. Эту картину арт-группы «Бегущие по волнам» взял с собой в культовый веломарафон «Париж — Брест — Париж» известный велосипедист Олег Ивашкин.

Ранее картина выставлялась на родине писателя Александра Грина, в городе Кирове, где художницы участвуют в экспозиции «100 лет под «Алыми парусами».

Картина, выполненная на холсте акрилом двумя художницами, была пришита к футболке спортсмена, который проехал по Франции 1 243 км за 100 часов.

Престижный веломарафон проходит в 20-й раз через 12 городов и коммун во Франции, среди которых Рамбуйе, Дрё, Фужер, Сен-Никола-дю-Пелем и другие. В этом году участниками стали более 5 тыс. велосипедистов со всего мира.

Таким образом, в честь 100-летия повести Грина «Алые паруса» кораблик на картине художниц выехал с Олегом Ивашкиным на поезде из Кирова до Казани, пролетел до Стамбула, затем над Средиземным морем до Парижа и увидел Эйфелеву башню.

Далее он отправился в велопробег до французского Бреста на берегу Атлантического океана, увидел Бискайский залив и Морской музей Франции, где находятся две картины Айвазовского, и вернулся в Париж.

Далее велосипедист Олег Ивашкин летел из Парижа до Еревана, затем до Казани и прибыл к музею Грина в городе Кирове. Там по желанию Лады Аюдаг и Тани Тэнч он был подарен музею.

Лада Аюдаг поделилась с «Татар-информом», что сейчас художницы уже думают о столетии романа Грина «Бегущая по волнам», который был написан в 1928 году. Это романтическая история о поиске своей мечты, идеала. В основе сюжета — путешествие.

Лада Аюдаг — председатель Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ, автор и иллюстратор 26 книг и поэтических сборников. Таня Тэнч — член совета этого отделения. Обе художницы — активные участницы выставок в Санкт-Петербурге, Праге, Париже, Вашингтоне.