Казанские художницы представят работы на посвященной «Алым парусам» выставке в Кирове

Арт-группа «Бегущие по волнам» Лада Аюдаг и Таня Тэнч примут участие в выставке «100 лет под „Алыми парусами“», посвященной 100-летию знаменитой повести Александра Грина. Как сообщила «Татар-информу» председатель Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ Лада Аюдаг, выставка открывается в государственном музее имени А. Грина в Кирове 28 июля и продлится до 24 сентября.

«Фрагмент картины цикла „Мечта“ этих художниц выбран для афиши. На выставке будет представлен весь цикл из 10 работ. Арт-проект „Одна картина — две художницы“ — это единственный проект в истории живописи. Представленные картины сделаны путем соединения написанных отдельно каждой художницей половин холста, объединенных общей темой», — рассказала собеседница агентства.

Выставка посвящена 100-летию выхода в свет повести-феерии Александра Грина «Алые паруса». История о девушке Ассоль, пронёсшей мечту из детства во взрослую жизнь, и о капитане Артуре Грэе, который исполнил её, целый век пленяет сердца читателей.

На выставке посетители музея узнают об истории создания знаменитой повести-феерии, о тех, кто стал прообразом юной Ассоль: сестре писателя Варваре Гриневской, его музах Вере Абрамовой и Нине Мироновой.

На выставке будут представлены экспонаты из фондов Кировского областного краеведческого музея имени П.В. Алабина, творческие работы арт-группы «Бегущие по волнам» (Казань), клуба «Очарованные кружевом» (Кирово-Чепецк), фотографии с экспедиции по реке Вятке, идея которой была навеяна повестью-феерией «Алые паруса».

Во время работы экспозиции пройдут концерты и творческие встречи с поэтами и писателями. В день рождения А.С. Грина состоится открытие Литературного дворика «Алые паруса».

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Лада Аюдаг — председатель Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ, автор и иллюстратор 26 книг и поэтических сборников. Таня Тэнч — член совета этого отделения. Обе художницы — активные участницы выставок в Санкт-Петербурге, Праге, Париже, Вашингтоне.