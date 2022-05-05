Карстовый провал в Зеленодольском районе будет расти

В Зеленодольском районе прогнозируют рост карстового провала, образовавшегося в Собакинских Ямах. Об этом заявил глава исполкома Нижних Вязовых Айрат Гиниятов.

Он уверен, что причина карстового провала носит исключительно природный характер.



«Это сугубо природное явление, ведь внизу располагаются подземные воды. Еще один фактор – рядом Волга. Это исключительно природный процесс, поэтому бесполезно делать что-либо в таком случае. Даже если засыпать землей – это нанесет еще больший экономический ущерб», - отметил руководитель исполнительного комитета.

Гиниятов рассказал, что распорядился огородить провал уже на следующий день после появления информации о нем.

По словам чиновника, в Собакинских Ямах, которые представляют собой цепь карстовых озер, похожие провалы случались и раньше. Всего таких провалов на территории около 11. Он объяснил, что остальные провалы давнего происхождения.

Ранее стало известно, что накануне майских праздников в Зеленодольском районе РТ образовался карстовый провал, глубина которого сопоставима с высотой трехэтажного дома. В КФУ уже объяснили причины образования подобных провалов.