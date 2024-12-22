Карпова о поездке в зону СВО: «Песни под гармошку возвращали солдат в семью»

Заслуженная артистка Татарстана Марина Карпова в эфире телемарафона «С Новым годом, семья!» рассказала о том, как побывала в зоне специальной военной операции. Она отметила, что даже в таких тяжелых условиях, на фронте, семья всегда остается самой главной ценностью для людей.

«Семья значима всегда. В зоне специальной военной операции мы пели песни без аппаратуры, под гармонь. Но именно эти песни под гармошку возвращают каждого солдата в семью, в дом. На подсознательном уровне мы все, понимаете, [знаем], что где семья, там и дом, там Родина. Семейные традиции, нити, которые нас связывают, нужно обязательно ценить и держаться друг за друга», — отметила артистка.

Она также рассказала, что поддерживает связь с бойцами из батальона «Тимер». На день рождения они записали для нее видеопоздравление. «Это было очень приятно», — сказала Марина. Своего сына Кузьму женщина, по ее словам, тоже воспитывает патриотом. «Я решил поступить в Казанское суворовское военное училище, потому что я хочу связать свою жизнь с авиацией», — сказал мальчик. Такое решение мама, конечно, поддержала.

«Я очень рада, что в 12 лет у человека есть мечта. В свое время так же, вставая каждый праздник на стульчик, я исполняла песни. И доросла до заслуженной артистки. А ведь когда у человека есть какая-то цель, ему не страшны никакие преграды, и он идет вперед, преодолевая все трудности. Мне кажется, кем бы он ни стал, военным или нет, в будущем этот стержень ему обязательно пригодится», — отметила Карпова.

Заслуженная артистка Татарстана также рассказала о новогодних семейных традициях. В преддверии праздника они отправляются к родителям в деревню. Семья лепит пельмени, накрывает стол, топит баню.